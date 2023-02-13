Сбежала из детского дома: в Комсомольске шестой день ищут исчезнувшую 17-летнюю девушку

Ольга Халецкая исчезла 7 февраля. Фото: Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

В Комсомольске-на-Амуре пропала 17-летняя девушка. Ольга Халецкая исчезла 7 февраля. В городе развернулась масштабная поисковая операция. Полиция и волонтеры стараются сделать все, чтобы найти подростка.

Известно, что Ольга Халецкая - воспитанница детского дома №8. Предварительно, девушка сбежала из учреждения. На связь она до сих пор не выходит и о ее судьбе ничего неизвестно. Правоохранительные органы пытаются разобраться, что стало причиной исчезновения подростка.

Рост Ольги 160 сантиметров. В день исчезновения девушка была одета в серебристую куртку, синие джины и розовую шапку. На ногах - короткие белые ботинки.

Всех, кто что-либо знает о пропаже Ольги и ее местонахождении, просят сообщать волонтерам Добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас». Телефоны: +7 914 192 41 97; +7 914 167 37 77.

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