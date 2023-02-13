Она была первой: хабаровчанка рассказала о проекте, посвященном выдающимся землячкам

Дарья нашла в истории Хабаровска как минимум 30 женщин, достойных упоминания. Фото: предоставлено героиней публикации.

#ПАМЯТНИКЗЕМЛЯЧКЕ - просветительский проект о хабаровчанках, которые добились грандиозных достижений в разных областях. Это и Лия Верета - создательница прививки от клещевого энцефалита, и Зинаида Савченко - единственная дальневосточница, которая стала капитаном речных судов, и выдающаяся путешественница местных земель - Екатерина Муравьева-Амурская. Тем не менее не все сразу понимают идею проекта.

Проекту уже пять лет. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Мой любимый вопрос, который все проясняет, особенно когда его задают женщины: «Зачем ты делаешь этот проект?» Я отвечаю: «А ты в детстве хотела быть как кто?» Недавно на всероссийском писательском форуме меня снова об этом спросили. Слева от меня сидел мужчина-писатель из Костромы, справа женщина-писательница из Москвы. Я ответила излюбленным встречным вопросом. Мужчина сказал, что хотел быть как космонавт, а женщина - как мальчик, - поделилась с «КП» - Хабаровск» Дарья Уланова, создательница проекта #ПАМЯТНИКЗЕМЛЯЧКЕ.

Коллективная память хабаровчан пуста, когда речь заходит о достойных героинях местной истории. Именно это - отсутствие женских образов, на которые хочется равняться, сподвигло Дарью на кропотливые поиски.

Хабаровск богат на великих женщин. Фото: предоставлено героиней публикации.

- У девочек, у подростков, у девушек - у них нет ориентиров. Они просто не видят примеры, которые на самом деле есть. Моя задача - прежде всего эти примеры показать. Показать, что они есть не только в мире, в России. Они в Хабаровске были. Эти женщины добились очень многого, живя здесь.

КАЛЕНДАРЬ

Все началось пять лет назад. Тогда несколько хабаровских активисток, включая Дарью, искали локацию, чтобы сфотографироваться для женского календаря. От студии решили отказаться.

- Я им сказала - а зачем идти в студию, если можно сделать концептуальное фото? Я предложила найти какой-нибудь памятник великой женщине и сделать фото рядом с ним. И тут мы поняли, что никакого памятника никакой женщине у нас нет.

А начиналось все с силуэта, сделанного из фанеры. Фото: предоставлено героиней публикации.

Тогда это стало разочарованием и откровением одновременно. Активистки разговаривали со знающими людьми из разных сфер. Урбанисты, например, скептически усмехались: «А что, у нас есть женщины, которым можно поставить памятник?» Тогда Дарья и решилась доказать обратное. Сперва провела акцию. Активистки изготовили силуэт женщины из фанеры и фотографировали его в тех местах города, где когда-то жили или работали знаковые хабаровчанки. Потом выкладывали в соцсети, рассказывали о конкретных женщинах и их достижениях. Затем за ночь акция стала проектом, который получил грант.

А ЧТО СЕЙЧАС

Также Дарья проводит экскурсии. Фото: предоставлено героиней публикации.

С 2020 года Дарья работает практически одна: с техническими моментами ей периодически помогает муж. Про землячек она пишет в соцсетях, анонсирует пешеходные экскурсии, проводит онлайн- и офлайн-лекции - порой даже с другими городами. На сайте проекта можно прочесть про 10 выдающихся хабаровчанок с подробным описанием их заслуг. Кроме того, в него встроена интерактивная карта с точками, географически привязанными к деятельности той или иной героини.

Интерактивная карта, размещенная на сайте проекта, показывающая, где могли бы появиться памятники великим хабаровчанкам. Фото: предоставлено героиней публикации.

Были у проекта коллаборации и с Гродековским музеем, и с литературным сообществом «Рэнга», и с музеем «Мир говорящих машин». В ближайшем будущем у #ПАМЯТНИКАЗЕМЛЯЧКЕ намечается выход франшизы в другом городе. На сегодня Дарья обнаружила около 30 хабаровчанок, достойных упоминания. Говорит, за пять лет женщины все не заканчиваются.

Благодаря общим усилиям Хабаровского городского союза женщин в городе появилась улица Гризодубовой. Фото: предоставлено героиней публикации.

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