Судьбоносная смена: как сотрудники скорой помощи из Хабаровска нашли свою любовь

Служба на скорой связала сердца фельдшера и водителя. Фото предоставлено героем публикации

Водитель Антон и фельдшер Ирина занимались спасением жизней, работая в разных бригадах хабаровской скорой помощи, и не подозревали о существовании друг друга. Но стоило им, по стечению обстоятельств, пересечься на сменах, как их жизнь изменилась.

Ирина на момент знакомства работала фельдшером уже восемь лет, и в работе медицинских сотрудников часто не хватает времени на личную жизнь. Но когда Антон увидел девушку, то решил сделать ее личную жизнь их совместной.

- Сначала некоторое время общались, переписывались. Однажды, когда мы вместе были на работе, он пригласил меня в кафе. Это было в январе, а затем уже я сделала шаг и на 23 февраля подарила ему билеты в кино, куда он пришел уже с цветами. Тогда все стало окончательно понятно, и с тех пор мы вместе, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Загороднева.

Эта история любви началась шесть лет назад, а спустя два года у Антона с Ириной уже не осталось никаких сомнений, с кем они хотели бы провести всю оставшуюся жизнь, и они решили пожениться. Но всего этого могло не случиться, если бы Антон не приехал в Хабаровск из Приморья, где он жил раньше.

В крепком брачном союзе пара проводит пятый год, и за это время в семье появился маленький Саша, которому сейчас всего три года. И если раньше иногда удавалось видеться на работе, то с пополнением в семье рабочие графики стали строго разделены.

Маленькому Саше сейчас уже три года. Фото предоставлено героем публикации

- Мы все свободное время проводим с ребенком, а пока он маленький, то работаем по очереди. Когда Антон уезжает на смену, то я остаюсь с ребенком и слежу, чтобы всем было, что поесть. А когда я на работе, то муж, оставшись с ребенком и наготовленной едой, делает все необходимое по дому и быту.

Ирина всегда мечтала спасать жизни и хочет, чтобы ребенок тоже пошел по ее стопам, но только чтобы он освоил профессию врача. Антон с детства хотел стать водителем и смог осуществить свою мечту, совмещая это с помощью людям, поэтому тоже поддерживает желание вырастить профессионального знаменитого врача. Пока рано говорить, чего хочет сам Саша, поэтому сейчас главное – грамотное воспитание ребенка, чему родители уделяют уйму времени.

Плотный и тяжелый график работы практические не оставляет супругам время на хобби и развлечения, но они не переживают, ведь с работы они идут домой, где их всегда ждет любящая семья.