Светлана Боголепова: В «УНИ-СТОМ» хабаровчане могут получить полный спектр стоматологических услуг

Светлана Боголепова, заместитель главного врача, детский врач стоматолог высшей категории стоматологической поликлиники «УНИ-СТОМ» Фото: Сергей ПЯТКОВ

История клиники «УНИ-СТОМ» непрерывно связанна с 93-летней историей ДВГМУ, многогранной и представленной не только научной и образовательной деятельностью, но и обеспечением высококвалифицированной и специализированной медицинской помощью населения города Хабаровска и Хабаровского края. «УНИ-СТОМ» - это лечебная база старейшего на Дальнем Востоке медицинского университета. Официальной датой основания клиники считается февраль 1998 года. Как сообщила во время прямого эфира РАДИО КП (88,3 FM) заместитель главного врача, детский врач-стоматолог высшей категории Светлана Боголепова, «УНИ-СТОМ» в совокупности с кафедрами стоматологического профиля является единым учебно-научным лечебным комплексом клинической базы стоматологического факультета и обеспечивает оказание квалифицированной и специализированной помощи населению, а также обеспечивает кадровую подготовку стоматологических специальностей.

- Стоматологическая поликлиника ДВГМУ «УНИ-СТОМ» является поликлиникой федерального подчинения и финансируется за счет средств ФОМС, средств добровольного медицинского страхования предприятий, средств от приносящей доход деятельности и входит в структуру ДВГМУ. Такое структурное подчинение имеет следующие плюсы: возможность выявить наиболее подготовленные, наиболее талантливые кадры для поликлиники, т. к. ординатура, аспирантура по стоматологии проходит на базе поликлиники. В последующем лучшие из них остаются работать у нас. Пациенты могут получить в клинике полный спектр стоматологических услуг. Федеральное подчинение подразумевает высококвалифицированную и специализированную помощь, современную материальную базу, что и имеется в наличии в университетской клинике. Речь также идет о доступности уникальных диагностических и лечебных методик от специалистов, владеющих новейшими достижениями науки и практики. Ну а для студентов, которые проходят практику в «УНИ-СТОМ», это возможность закрепить теоретические знания на практике, а также воочию и в фантомных классах опробовать современные способы лечения.

Как сообщила Светлана Анатольевна, всевозрастающая стоматологическая заболеваемость, которая в структуре общей заболеваемости составляет 25%, и возрастающая потребность в дорогостоящей стоматологической помощи образуют замкнутый круг, выход из которого состоит в первичной профилактике кариеса зубов и заболеваний пародонта, которая должна проводиться регулярно в течение всей жизни пациента. Известно, что отдельные методы профилактики стоматологических заболеваний обладают ограниченной эффективностью, и только комплексное воздействие на основные факторы риска позволяет получить максимальный профилактический эффект.

- К сожалению, осведомленность населения по вопросам профилактики неудовлетворительна. Элементарно: большинство знает, что дважды в год необходимо наблюдаться у стоматолога. Однако доля визитов к стоматологу с профилактической целью - менее 5% от общего числа посещений. Могу сказать, что главное в профилактических мероприятиях - это последовательность и преемственность. И начинать заниматься профилактикой необходимо с внутриутробного развития ребенка и в течение всей жизни. В настоящее время можно вырастить ребенка без кариеса, но это огромный совместный труд врача, родителей и ребенка.

Существует несколько основных методов первичной профилактики. Ну и, конечно, регулярный осмотр у стоматолога, проведение профессиональной гигиены, применение профессиональных аппликаций соединения фтора не менее двух раз в год. Необходима полноценная санация полости рта.

- Наша клиника «УНИ-СТОМ» всегда рада научить маленьким хитростям домашней гигиены, провести профессиональные профилактические мероприятия. В клинике потоки пациентов на платное лечение (по полису ДМС, за счет собственных денежных средств) и по полису ОМС разделены. На пациента заполняют разные медицинские карты, лечение проводят в разных кабинетах, в регистратуре идет запись в разных окнах. Это удобно для пациентов, медицинских работников и проверяющих органов, - говорит Светлана Боголепова.