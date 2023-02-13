«Он сделал предложение, а кольцо не налезло»: девушка из Хабаровска рассказала красивую историю любви с марокканцем

Мария и Ларсен нашли друг друга на Бали, провели чудесный отпуск и больше уже не представляли раздельной жизни Фото: предоставлено редакции героями публикации

Он из Марокко, она из России, их судьбоносная встреча произошла вдали от этих двух стран - на Бали, под звуки музыки и в полутьме ночного клуба. Красивая русская девушка Мария за полчаса до первой встречи со своим будущим мужем сидела на пляже, на закате, смотрела на падающую звезду и лишь мельком тогда подумала, что хочет по-настоящему влюбиться. А вот вселенная уже давно подготавливала ее к знакомству с Ларсеном.

Обычное знакомство в клубе перевернуло две жизни Фото: предоставлено редакции героями публикации

Судьба привела на Бали

Мария живет в Хабаровске. В 2019 году она распланировала свой отпуск, но неожиданно возникли проблемы с визой, поездка в то место так и не случилась. Но зато тогда мама уговорила ее поехать вместе с сестрой на Бали. Девушки, конечно, отправились, выбрали случайный отель, заселились и в самый первый день побежали на пляж.

Наслаждаясь жарким солнцем, красивыми видами и отдыхом, хабаровчанки досидели так до заката. Маша смотрела на небо и в этот миг впервые в жизни увидела падающую звезду...

- Тогда у меня в голове проскользнула мысль, что я хочу влюбиться. Это не было так, что я закрыла глаза и стала усердно загадывать желание, просто вот так подумала. И это произошло! Мы пошли с сестрой в клуб, который, кстати, еще в Хабаровске мне посоветовал посетить коллега по работе, и в этом клубе, буквально через 20 минут, я познакомилась с Ларсеном, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Мария.

Влюбленные провели вместе на Бали сказочные 10 дней и больше не представляли жизнь друг без друга Фото: предоставлено редакции героями публикации

Мистика или стечение обстоятельств?

Мария признается, что с будущим мужем ее свела вселенная, и на это указывают знаки. Сначала сорвавшаяся поездка в другое место, затем падающая звезда и мгновенные мысли, потом отель в 10 минутах от ночного клуба. Тогда казалось, что все происходит как в сказке.

- Зашли мы в клуб, прошло минут 20 всего, но мы уже покорили танцпол. И тут, когда сестра отвлеклась, ко мне подошел Ларсен. Потом выяснилось, что он сразу меня заметил, но ловил момент, чтобы подойти, - говорит девушка.

Мария вполне хорошо владеет английским языком, но без практики слова как-то забывались. Ларсен терпеливо ждал, когда девушка вспомнит и подберет слово, так и беседовали. Ларсен, кстати, приехал тогда на Бали с братом-близнецом. Это был первый раз, когда они выехали за пределы Марокко.

Так получилось, что парень и девушка сразу же безумно друг другу понравились. Правда, отпуск оказался не продолжительным. Девушки приехали всего на 10 дней. Но эти дни два брата и две сестры провели все вместе. Днем ездили в аквапарки, на пляж, а вечерами катались по Бали на мопедах, тусовались и веселились. К концу отпуска Мария и Ларсен поняли, что между ними не просто симпатия…

Слезы расставания и надежда на чудо

В момент отъезда, когда горечь расставания выливалась в слезы и обещания, Ларсен сказал, что приедет к Марии в Россию на ее день рождения в сентябре. Девушка не особенно-то поверила, но в глубине души надеялась. Она тогда сказала сестре, если Ларсен действительно приедет – это будет чудом.

Через тернии бумажной волокиты к официальному браку Фото: предоставлено редакции героями публикации

- А он взял и приехал ко мне в сентябре. Получил визу и прилетел на месяц! – Рассказывает Мария.

К слову, тогда у родителей к Маше начались вопросы, почему ее выбор пал на иностранца. Но Мария была непреклонна, чувства взяли верх, потом, уже в январе 2020 года Мария поехала к Ларсену в Марокко.

- Мы катались везде, смотрели достопримечательности, смотрели друг на друга. Я познакомилась с его мамой, она меня расцеловала. Правда общаться нам тяжело, она английского не знает, но Ларсен помогал контактировать. В то время как раз уже начали поговаривать о коронавирусе, но улететь домой мне все же удалось.

Ковид расставил точки

Уже в марте парень снова приехал в Россию к возлюбленной. И так вышло, что как раз закрыли все границы из-за ковида. Парень застрял в Хабаровске на 7 месяцев. Как говорит Мария, это время стало проверкой их отношений.

- Он прилетел в марте, еще лежал снег, но он приехал подготовленный, штаны с начесом, куртка теплая. И это тогда была такая проверка серьезная, потому что ужиться ведь тяжело, мы толком друг друга не знали. Все эти 7 месяцев просто провели душа в душу. Ни разу не поругались за это время, все было просто идеально.

Когда открыли авиасообщение, Ларсен поехал домой – виза закончилась. После границы снова закрыли, ребята расстались на целый год, а за это время искали варианты, как встретиться. Мария разузнала, что иностранец может приехать в Россию по студенческой визе с целью изучения русского языка, что очень выгодно для обоих. Так и поступили, правда Ларсену пришлось жить в общежитии ВУЗа во Владивостоке, но это куда лучше, чем жить вдали от любимой. Пара ездила друг к другу, но за полгода действия визы нужно было решать вопрос о будущем уже кардинально, тогда заговорили о женитьбе.

- Мы гуляли по набережной, в январе, был снег, тишина, все красиво, тихо, и он встал на колено и сделал мне предложение. Кольцо не налезло! Поехали в мастерскую, растягивать. Но я, конечно, сказала «Да».

Морока с документами

Когда пара начала оформлять документы, появилось множество проблем. То ЗАГС не работал, то расписание измененное, то очереди на регистрацию, что ребятам было сильно не на руку, так как справки Ларсена могли оказаться просроченными. Но в итоге все получилось, пара поженилась, и теперь живет душа в душу.

Мария и Ларсен счастливы вместе

- Он здесь, со мной. Для него зима в новинку, честно говоря, такое обилие снега и морозы непривычны, хотя ему нравится. Русский язык он изучал как раз во Владивостоке, но практики мало, дома мы говорим на английском. На русском с ним только мои родные говорят, и то не всегда.

Мария счастлива, Ларсен рядом, у них сказочная любовь. Не решаемых проблем не бывает, муж работает удаленно, трудиться он может из любой точки планеты. Что же до будущего, то молодая семья пока не планирует уезжать, будут жить в Хабаровске. В Марокко поедут просто в отпуск. А через пару лет хотят вплотную заняться вопросом рождения детей.