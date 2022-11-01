Оскорблял ветеранов и оправдывал терроризм: житель Магадана получил самый крупный срок за экстремизм в истории Колымы

Магаданцу вынесли приговор сразу по трем экстремистским статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Магаданцу вынесли приговор сразу по трем экстремистским статьям. 40-летний мужчина в соцсетях призывал делать ужасные вещи. За это магаданец получил самый крупный срок по экстремистским статьям в судебной практике области.

- На фоне проводимой в РФ специальной военной операции обвиняемый, поддерживая неонацистскую идеологию, призывал к насильственным действиям в отношении лиц русской национальности, а также представителей органов государственной власти и сотрудников правоохранительных структур, - прокомментировала Надежда Белокопытова, официальный представитель пресс-службы УФСБ РФ по Магаданской области.

В списке обвинений значится и статья за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Детали случившегося не раскрываются.

Проведенные экспертизы доказали вину магаданца. Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на девять лет. К тому же ему запрещено размещать комментарии и посты в интернете.

- Я доволен, - сказал осужденный в зале суда в ответ на приговор.

Приговор вступил в законную силу.