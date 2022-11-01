Домашние роды и выдуманные дети: банда мамочек из Хабаровска «выцыганила» 19 миллионов рублей на пособия

Женщины умудрялись получать выплаты на несуществующих детей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Первое на Дальнем Востоке дело ОПГ мамочек дошло до суда. Женщины умудрялись получать выплаты на несуществующих детей. За полтора года существования схема обогатила банду на миллионы рублей.

ПОД ЧЕСТНОЕ СЛОВО

Хитрый план придумала 39-летняя Мария (имя изменено - прим. ред.). Свою схему она изложила подругам и родственницам в январе 2020 года. План, разработанный с учетом этнических особенностей, был одобрен, женщины приступили к его исполнению.

А суть была такова: хабаровчанки ходили по ЗАГСам и получали свидетельства о рождении на выдуманных детей. Женщины рассказывали, что якобы рожали дома, весь срок беременности врачей не посещали. В качестве доказательств показывали либо поддельные справки, либо свидетелей, которые «принимали роды».

Этого оказалось достаточно, чтобы сотрудники ЗАГСов поверили дамам и выдали свидетельства о рождении выдуманных детей. Следом лжематери оформляли пособия и помощь по уходу за детьми. Часть денег оставляли себе, большую часть отдавали Марии. Афера оказалась удачной для дам - за полтора года они смогли украсть у государства более 19 миллионов рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Урвать свой кусочек захотели 23 женщины. В ноябре 2021 года схема рухнула - о ней узнали правоохранительные органы. Марию и других участниц задержали.

- Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество при получении выплат и пособий». Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

Максимальное наказание по статье - до десяти лет колонии.