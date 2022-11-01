Призыв в Росси стартовал 1 ноября Фото: Илья СМИРНОВ

Призыв в Росси стартовал 1 ноября. В этом году осенняя кампания началась на месяц позже из-за частичной мобилизации. Ряд регионов частично освободили от военного призыва, в их число вошел Хабаровский край.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Призыв в армию в Хабаровском крае будет проходить, как обычно, за исключением нескольких районов. Согласно закону «О воинской обязанности и воинской службе», осенняя призывная кампания 2022 не коснется районов Крайнего Севера или отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера.

К таким территориям в Хабаровском крае относятся Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Охотский муниципалитеты. Здесь призыв в армию проводится с 1 мая по 15 июля.

СРОКИ ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА 2022

Несмотря на то, что осенний призыв 2022 начался на месяц позже, завершить его планируется в срок до 31 декабря. Подлежат годичной службе в армии 120 тысяч человек.

- Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут. Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно увольняются и уже начиная с 15 октября 2022 года направляются к местам проживания, - сообщили в пресс-службе Минобороны России.

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИЗЫВУ

Призыв на военную службу пройдет по стандартным правилам. Повестки получат мужчины от 18 до 27 лет, у которых нет отсрочек. Большинство призывников направят в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

- После обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники. Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами, - добавили в Минобороны.