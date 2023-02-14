В 20 раз больше будут получать хабаровские сироты

Размер выплат, по мнению губернатора, не соответствует потребностям детей Фото: Правительство Хабаровского края

С момента начала работы в Хабаровском крае особое внимание губернатора Михаила Дегтярева направлено на работу по социальной политике, которая становится более адресной, предусматривая нужды и возможности конкретных категорий людей. Так, на очередном заседании президиума правительства глава региона поднял вопрос выплат, полагающихся воспитанникам детских домов.

Обсуждение в ходе совещания вызвал размер выплат на личные расходы, который нуждается в корректировке.

- Воспитанники детских домов в крае получают на карманные расходы от 30 до 150 рублей. 30 рублей выдается детям до восьми лет на месяц! В то же время президент России подчеркивает, что необходимо обеспечить интересы детей-сирот и исключить возможности для манипуляции льготами, которые им предоставляются. Таких случаев не фиксируется, но суммы очень маленькие, - отметил Михаил Дегтярев.

На сегодняшний день дети-сироты и дети, оставшиеся без родительского попечения, в возрасте 6-8 лет ежемесячно получают 30 рублей, ребятам от 9 до 12 лет полагается 70 рублей, а подростки от 13 до 18 лет могут рассчитывать на 150 рублей в месяц.

Будучи не только руководителем региона, но и отцом, Михаил Дегтярев знает многое о воспитании детей и осознает их реальные потребности. Это понимание и послужило толчком к решению губернатора об увеличении размеров выплат, которое он озвучил на президиуме. Мера станет важным шагом для социализации и дальнейшей адаптации детей к взрослой жизни.

- Поручаю проработать вопрос и кратно увеличить выплаты, чтобы дети получали приемлемые средства на карманные расходы. Давайте увеличим их размер раз в 20: 600, 1000, 3000 рублей. Это мы можем сделать! - заявил Михаил Дегтярев.

Проработкой вопроса займется заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов совместно с министерством финансов. Как заметил губернатор, размер выплат должен быть увязан с актуальным прожиточным минимумом для детей, который с нового года поднялся до 21120 рублей. На отработку поручения профильные ведомства получили от губернатора месяц.