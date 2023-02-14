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Общество14 февраля 2023 2:18

В 20 раз больше будут получать хабаровские сироты

Нынешние выплаты будут увеличены по поручению Михаил Дегтярева
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Размер выплат, по мнению губернатора, не соответствует потребностям детей

Размер выплат, по мнению губернатора, не соответствует потребностям детей

Фото: Правительство Хабаровского края

С момента начала работы в Хабаровском крае особое внимание губернатора Михаила Дегтярева направлено на работу по социальной политике, которая становится более адресной, предусматривая нужды и возможности конкретных категорий людей. Так, на очередном заседании президиума правительства глава региона поднял вопрос выплат, полагающихся воспитанникам детских домов.

Обсуждение в ходе совещания вызвал размер выплат на личные расходы, который нуждается в корректировке.

- Воспитанники детских домов в крае получают на карманные расходы от 30 до 150 рублей. 30 рублей выдается детям до восьми лет на месяц! В то же время президент России подчеркивает, что необходимо обеспечить интересы детей-сирот и исключить возможности для манипуляции льготами, которые им предоставляются. Таких случаев не фиксируется, но суммы очень маленькие, - отметил Михаил Дегтярев.

На сегодняшний день дети-сироты и дети, оставшиеся без родительского попечения, в возрасте 6-8 лет ежемесячно получают 30 рублей, ребятам от 9 до 12 лет полагается 70 рублей, а подростки от 13 до 18 лет могут рассчитывать на 150 рублей в месяц.

Будучи не только руководителем региона, но и отцом, Михаил Дегтярев знает многое о воспитании детей и осознает их реальные потребности. Это понимание и послужило толчком к решению губернатора об увеличении размеров выплат, которое он озвучил на президиуме. Мера станет важным шагом для социализации и дальнейшей адаптации детей к взрослой жизни.

- Поручаю проработать вопрос и кратно увеличить выплаты, чтобы дети получали приемлемые средства на карманные расходы. Давайте увеличим их размер раз в 20: 600, 1000, 3000 рублей. Это мы можем сделать! - заявил Михаил Дегтярев.

Проработкой вопроса займется заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов совместно с министерством финансов. Как заметил губернатор, размер выплат должен быть увязан с актуальным прожиточным минимумом для детей, который с нового года поднялся до 21120 рублей. На отработку поручения профильные ведомства получили от губернатора месяц.

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