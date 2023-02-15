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15 февраля 2023 8:55

«Приглашаю выйти за пределы восприятия»: мастер абстрактной живописи из Биробиджана вошла в мировую историю искусства

Художница из Биробиджана получит международную премию Леонардо да Винчи
Кирилл КУЗНЕЦОВ
Вклад Елены Бондаренко в искусство оценили международные эксперты. Фото предоставлено героем публикации

Вклад Елены Бондаренко в искусство оценили международные эксперты. Фото предоставлено героем публикации

Художница из Биробиджана Елена Бондаренко удостоена международной премии Леонардо да Винчи, присуждаемой людям искусства, в номинации «Универсальный художник».

Творчество, способное дать миру что-то новое, зацепить и не отпускать, всегда будет оценено по достоинству, если того захочет сам художник. При этом не важно, где он создает свои творения - в Далласе, Пензе или Заветах Ильича. Так произошло и с биробиджанкой Еленой Бондаренко, которая с 16 лет рисует ни на что не похожие произведения. Позже ее картины появились на выставках Великобритании и Японии, а теперь Елена стала одной из немногочисленных обладательниц международной премии Леонардо да Винчи. Художница рассказала «КП» - Хабаровск», как получила признание за пределами Дальнего Востока, и как ее работы появляются на свет.

«МОЖНО БЫТЬ ТАЛАНТОМ, О КОТОРОМ НИКТО НЕ УЗНАЕТ»

Лауреат премии определяется не из определенного списка, а среди всех деятелей искусства на нашей планете, поэтому новость о победе стала для Елены полной неожиданностью.

- Комиссия регулярно отслеживает художников современности, которые появляются в той или иной галерее. В моем случае я выставлялась во Флорентийской галерее и попала в общедоступный каталог, где были выложены мои работы и биография. Так учредители премии узнали о моем существовании и решили, что я подхожу по критериям для получения приза, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена Бондаренко.

За рубежом работы Елены представлены в Италии и Японии. Однако недостаточно просто много рисовать, чтобы стать частью мировых галерей, так как художник сам должен быть заинтересован в собственном продвижении и доносить свое творчество.

- Галереи устраивают конкурсы, и я подаю заявку, к которой прикрепляется необходимое количество работ. Кроме того, заявка должна включать эстимейт - изначальную стоимость, в которую художник оценивает свои работы, а также артист стейтмент, представляющий собой манифест художника, который сопровождает работы. Далее галерея может как принять заявку, так и отклонить. Мне повезло пройти конкурс в несколько галерей, где и были размещены мои работы.

Работы художницы нельзя сравнить с чем-то, что уже видел раньше. Фото предоставлено героем публикации

Работы художницы нельзя сравнить с чем-то, что уже видел раньше. Фото предоставлено героем публикации

В современном мире, по мнению Елены, большую роль играет самопродвижение, и молодым художникам не стоит пренебрегать различными способами распространения своего творчества, потому как только таким образом о тебе могут узнать тысячи или миллионы людей.

- От этого полностью зависит построение карьеры творца. Чем больше узнаваем художник, тем больший вес он имеет. Можно быть невероятно талантливым художником, но если ничего не делать, то никто об этом так и не узнает. Поэтому сегодня распространение своих работ на максимально большое число зрителей является неотъемлемой частью профессии. Для этого следует пробовать разные площадки. Кому-то подходит путь выставок и галерей, кто-то может полностью уйти в диджитал и продвигать себя на онлайн-площадках. Попробовав разные способы, каждый может оценить, что для него будет наиболее комфортным и эффективным.

«НЕ ПРИДУМЫВАЮ СИМВОЛЫ И СОЧЕТАНИЯ ЗАРАНЕЕ»

Что касается творческого процесса, здесь Елена тяготеет к абстрактной живописи. Когда в руки художницы попадает инструмент, она не пытается следовать каким-то ориентирам или подражать мировым авторитетам - Елена просто отдается потоку вдохновения, которое никогда ее не покидает.

- Исходя из моего ощущения необычного, я подбираю краски и материалы, после чего создается химия между мной и инструментами. Единственный раз за всю карьеру, когда я воплотила заранее придуманную историю - работа, где изображен зародыш, наблюдающий за вселенной, в которой ему предстоит появиться. Во всех остальных случаях все происходит естественным путем. Я не придумываю символы и сочетания заранее, а в моменте понимаю, что хочу сделать прямо сейчас, и это выходит из-под моей руки без продуманного плана. Только я знаю, получилось ли у меня передать мое ощущение, или нет. Если я понимаю, что все удалось, то я готова показать это людям.

Вдохновение, по словам художницы, никогда ее не покидает. Фото предоставлено героем публикации

Вдохновение, по словам художницы, никогда ее не покидает. Фото предоставлено героем публикации

Зарубежные эксперты утверждают, что стиль Елены Бондаренко сравним разве что с творчеством испанского художника Хуана Миро. Сама Елена признает, что некоторые моменты в их творчестве шокирующе похожи, однако о существовании испанского творца она узнала намного позже, чем увидели свет ее первые работы.

В настоящее время ознакомиться с актуальным мироощущением Елены Бондаренко можно, посетив выставку The transcendent, которая проходит в Биробиджане. На выставке представлено 75 работ, большинство из которых было завершено в 2022 году. А вместе с ними - более старые и уже признанные работы, которые еще не выставлялись в Биробиджане.

Название выставки, как объясняет девушка, полностью передает содержание представленных работ.

- Опыт, выходящий за пределы - это то, к чему я приглашаю зрителей. Перейти первый уровень восприятия, когда мозг подбирает к увиденному то, что ему уже знакомо, и пытается понять, что это ему напоминает. Но здесь бессюжетные формы, которые не с чем сравнить. Момент, когда мозг не понимает, как обработать полученную информацию - это первый порог вхождения, который нужно попробовать преодолеть и ощутить какие-то новые эмоции, новый опыт восприятия.

Новая выставка, разумеется, имеет отличия от предыдущих, но главное, что все работы имеют узнаваемый стиль, который не спутать с другими художниками. Любой человек, увидев старые картины и работы с новой выставки, поймет, что это принадлежит одному человеку - а это, возможно, и делает художника творческой единицей мирового масштаба.

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