«Приглашаю выйти за пределы восприятия»: мастер абстрактной живописи из Биробиджана вошла в мировую историю искусства

Вклад Елены Бондаренко в искусство оценили международные эксперты. Фото предоставлено героем публикации

Художница из Биробиджана Елена Бондаренко удостоена международной премии Леонардо да Винчи, присуждаемой людям искусства, в номинации «Универсальный художник».

Творчество, способное дать миру что-то новое, зацепить и не отпускать, всегда будет оценено по достоинству, если того захочет сам художник. При этом не важно, где он создает свои творения - в Далласе, Пензе или Заветах Ильича. Так произошло и с биробиджанкой Еленой Бондаренко, которая с 16 лет рисует ни на что не похожие произведения. Позже ее картины появились на выставках Великобритании и Японии, а теперь Елена стала одной из немногочисленных обладательниц международной премии Леонардо да Винчи. Художница рассказала «КП» - Хабаровск», как получила признание за пределами Дальнего Востока, и как ее работы появляются на свет.

«МОЖНО БЫТЬ ТАЛАНТОМ, О КОТОРОМ НИКТО НЕ УЗНАЕТ»

Лауреат премии определяется не из определенного списка, а среди всех деятелей искусства на нашей планете, поэтому новость о победе стала для Елены полной неожиданностью.

- Комиссия регулярно отслеживает художников современности, которые появляются в той или иной галерее. В моем случае я выставлялась во Флорентийской галерее и попала в общедоступный каталог, где были выложены мои работы и биография. Так учредители премии узнали о моем существовании и решили, что я подхожу по критериям для получения приза, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена Бондаренко.

За рубежом работы Елены представлены в Италии и Японии. Однако недостаточно просто много рисовать, чтобы стать частью мировых галерей, так как художник сам должен быть заинтересован в собственном продвижении и доносить свое творчество.

- Галереи устраивают конкурсы, и я подаю заявку, к которой прикрепляется необходимое количество работ. Кроме того, заявка должна включать эстимейт - изначальную стоимость, в которую художник оценивает свои работы, а также артист стейтмент, представляющий собой манифест художника, который сопровождает работы. Далее галерея может как принять заявку, так и отклонить. Мне повезло пройти конкурс в несколько галерей, где и были размещены мои работы.

Работы художницы нельзя сравнить с чем-то, что уже видел раньше. Фото предоставлено героем публикации

В современном мире, по мнению Елены, большую роль играет самопродвижение, и молодым художникам не стоит пренебрегать различными способами распространения своего творчества, потому как только таким образом о тебе могут узнать тысячи или миллионы людей.

- От этого полностью зависит построение карьеры творца. Чем больше узнаваем художник, тем больший вес он имеет. Можно быть невероятно талантливым художником, но если ничего не делать, то никто об этом так и не узнает. Поэтому сегодня распространение своих работ на максимально большое число зрителей является неотъемлемой частью профессии. Для этого следует пробовать разные площадки. Кому-то подходит путь выставок и галерей, кто-то может полностью уйти в диджитал и продвигать себя на онлайн-площадках. Попробовав разные способы, каждый может оценить, что для него будет наиболее комфортным и эффективным.

«НЕ ПРИДУМЫВАЮ СИМВОЛЫ И СОЧЕТАНИЯ ЗАРАНЕЕ»

Что касается творческого процесса, здесь Елена тяготеет к абстрактной живописи. Когда в руки художницы попадает инструмент, она не пытается следовать каким-то ориентирам или подражать мировым авторитетам - Елена просто отдается потоку вдохновения, которое никогда ее не покидает.

- Исходя из моего ощущения необычного, я подбираю краски и материалы, после чего создается химия между мной и инструментами. Единственный раз за всю карьеру, когда я воплотила заранее придуманную историю - работа, где изображен зародыш, наблюдающий за вселенной, в которой ему предстоит появиться. Во всех остальных случаях все происходит естественным путем. Я не придумываю символы и сочетания заранее, а в моменте понимаю, что хочу сделать прямо сейчас, и это выходит из-под моей руки без продуманного плана. Только я знаю, получилось ли у меня передать мое ощущение, или нет. Если я понимаю, что все удалось, то я готова показать это людям.

Вдохновение, по словам художницы, никогда ее не покидает. Фото предоставлено героем публикации

Зарубежные эксперты утверждают, что стиль Елены Бондаренко сравним разве что с творчеством испанского художника Хуана Миро. Сама Елена признает, что некоторые моменты в их творчестве шокирующе похожи, однако о существовании испанского творца она узнала намного позже, чем увидели свет ее первые работы.

В настоящее время ознакомиться с актуальным мироощущением Елены Бондаренко можно, посетив выставку The transcendent, которая проходит в Биробиджане. На выставке представлено 75 работ, большинство из которых было завершено в 2022 году. А вместе с ними - более старые и уже признанные работы, которые еще не выставлялись в Биробиджане.

Название выставки, как объясняет девушка, полностью передает содержание представленных работ.

- Опыт, выходящий за пределы - это то, к чему я приглашаю зрителей. Перейти первый уровень восприятия, когда мозг подбирает к увиденному то, что ему уже знакомо, и пытается понять, что это ему напоминает. Но здесь бессюжетные формы, которые не с чем сравнить. Момент, когда мозг не понимает, как обработать полученную информацию - это первый порог вхождения, который нужно попробовать преодолеть и ощутить какие-то новые эмоции, новый опыт восприятия.

Новая выставка, разумеется, имеет отличия от предыдущих, но главное, что все работы имеют узнаваемый стиль, который не спутать с другими художниками. Любой человек, увидев старые картины и работы с новой выставки, поймет, что это принадлежит одному человеку - а это, возможно, и делает художника творческой единицей мирового масштаба.