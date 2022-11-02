«10 тысяч долларов или хана»: рэкетир из Хабаровска 17 лет прятался в Москве без документов

Мужчина вместе со знакомыми занимался крышеванием лесозаготовительного бизнеса Фото: Александр ГЛУЗ

В нулевые годы по всей России преступные устои предыдущего десятилетия хоть и начали подрывать, но они еще крепко стояли на ногах. Крышевание, рэкет, подставы - все это продолжало цвести в умах тех, кто не желал принимать новые правила жизни. Одним из таких был Илья (имя изменено - прим. ред.), который после неудачной попытки вымогательства бежал из Хабаровска и скрылся от правоохранительных органов.

ВЫДУМАННЫЙ ДОЛГ

Дело было в 2005 году. Тогда Илья вместе с тремя знакомыми занимался крышеванием лесозаготовительного бизнеса в районе имени Лазо. Предприниматель отчислял «охранникам» деньги, но им было мало. Мужчины решили стрясти с бизнесмена еще у.е. по всем законам криминальных предшественников.

Рэкетиры ворвались к предпринимателю и заявили: «За тобой должок, дружище. Гони 10 тысяч долларов (278,5 тысячи рублей по курсу тех лет - прим. ред.) или тебе хана». Слова подкрепили угрозами расправы. Уходя, вымогатели пообещали, что выплата будет единоразовой, бизнесмена и его дело больше не тронут.

РАСПЛАТА

Таких денег у предпринимателя не было, поэтому он отдал рэкетирам свой внедорожник стоимостью около 230 тысяч рублей. Машину Илья забрал в уплату выдуманного долга, но вскоре бросил ее на трассе Хабаровск - Комсомольск. Мужчина узнал: бизнесмен обратился в прокуратуру, и испугался, что по его душу придут оперативники.

Страх погнал Илью прочь из Хабаровска. Мужчина смог сбежать от правоохранительных органов и залечь на дно. Рэкетира объявили в международный розыск. Илью искали 17 лет, и все это время мужчина провел в Москве.

- По данным следствия, мужчина намеренно не переоформил паспорт гражданина Российской Федерации, у которого закончился срок действия. Фактически проживал без документов на съемной квартире, не работал официально, не имел банковских карт и не обращался за медицинской помощью, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

ОФИЦИАЛЬНО

Как правоохранительные органы вышли на Илью - история умалчивает. Факт в том, что мужчину задержали и доставили в Хабаровск для установления всех обстоятельств ранее совершенного преступления. Уголовное дело заведено по статье «Вымогательство группой лиц в крупном размере».

- Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело будет рассматривать суд района имени Лазо, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Что касается сроков давности привлечения к уголовной ответственности, то этот вопрос будет решать суд.