Ирина Суркова: Обычный человек с хорошей идеей и гражданской позицией может решить проблемы многих людей

Правительством ежегодно увеличивается поддержка краевых СОНКО и ТОС Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске в восьмой раз, начиная с 2014 года, проходит Гражданский форум - событие, собирающее в одном месте представителей некоммерческих организаций, волонтерских объединений и всех, кто стремится внести свой вклад в развитие гражданского общества.

Ключевой темой форума в 2022 году стал человек и возможности повышения качества его жизни. Именно эту цель преследует и краевое правительство, оказывающее поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, а также территориально-общественным самоуправлениям, количество и значимость которых растет на территории Хабаровского края. Благодаря этому все больше людей выступает с идеями о создании собственных проектов, которые направлены на улучшение тех или иных аспектов жизни общества.

- Проведение гражданских форумов - очень необходимая форма воспитания гражданского общества. Это помогает побороть стереотип о том, что люди сами не могут ничего изменить. На самом деле обычный человек с хорошей идеей и гражданской позицией может решить проблемы многих людей, и на площадках форума можно своими глазами увидеть успешные примеры того, как при должном желании можно оказывать помощь большому количеству людей, - рассказала Ирина Суркова, директор АНО «Мы вместе».

В реализации жителями задуманного регион намерен содействовать в рамках проекта «Мой Хабаровский край», согласно которому к 2023 году должно быть реализовано не менее 300 общественных инициатив. Вместе с этим вырастет и финансовая поддержка программ СОНКО и ТОС - к 2026 году планируется довести ежегодные объемы поддержки до 500 миллионов рублей. Проекты СОНКО и ТОС ежегодно участвуют в краевых конкурсах, где борются за гранты, где победить сможет любой, чья польза для общества покажется наиболее значимой.

С 2017 года Гражданский форум делится на два этапа, и перед краевым этапом сначала проходит муниципальный, в рамках которого эксперты уделяют большое внимание нюансам при подаче заявок и другим важным моментам.

- На прошедшем ВЭФ-2022 представитель Фонда президентских грантов говорил, что от Дальневосточных территорий поступает мало заявок на участие в конкурсе, в том числе из-за нехватки обучения гражданских активистов. Поэтому на площадках форума как раз проходят обучающие мероприятия, которые позволяют научиться правильно оформлять заявки и получать финансирование. Мероприятия увеличивают число гражданских активистов и число проектов. И когда люди понимают, что что-то в этом мире зависит от них самих, то это дает уверенность в завтрашнем дне, - отметила Ирина Суркова.