Инвестиционный комитет Хабаровского края провел первое заседание

Руководит комитетом первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова Фото: Правительство Хабаровского края

Защитой интересов инвесторов и оптимизацией инвестиционной деятельности в Хабаровском крае теперь будет заниматься новый инвестиционный комитет, который накануне провел свое первое заседание.

Состав комитета включает представителей власти, бизнес-объединений и предпринимателей, а возглавила новую структуру первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова, которая сразу отметила важность вопроса привлечения инвестиций для региона.

- Год назад, в рамках флагманских инициатив, губернатор края Михаил Дегтярев определил задачу правительству края - включиться в работу по совершенствованию технологии взаимодействия с инвесторами, запустив новый инвестиционный цикл. Ключевой момент - повышение позиций Хабаровского края в Национальном рейтинге состояния инвестклимата среди субъектов РФ, - пояснила Мария Авилова.

Как сообщил руководитель департамента инвестиционной аналитики АНО «АПИРИ» Василий Хмельницкий, основной целью работы инвестиционного комитета будет разрешение споров с инвесторами в досудебном порядке путем обсуждения. Среди частых причин споров называют нарушения положений инвестдекларации, а также несоблюдение свода инвестиционных правил. Поэтому после поручения первого вице-премьера России Андрея Белоусова функции по оценке механизма выполнения декларации и выполнения свода инвестиционных правил теперь также ложатся на комитет.

Для эффективного разрешения разногласий уже запущен сервис «Решить проблему за 10 дней», с помощью которого обращение без промедлений перенаправляется ответственным ведомствам и органам местного самоуправления. За время работы сервиса инвесторы рассмотрели уже 19 из 20 поданных обращений. Кроме того, инвесторы могут направлять свои вопросы в телеграм-канал, который модерируется инвеступолномоченными и главами муниципальных образований.

Обращения главным образом посвящены подключению к инженерной инфраструктуре и выделению земельных участков для реализации инвестпроектов. С помощью обратной связи инвестор может сообщить, была ли решена проблема.