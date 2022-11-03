Спустил с лестницы на глазах детей: житель Магадана пришел разбираться с возлюбленной и убил ее бывшего

Редкий для Колымы случай: присяжные единогласно признали магаданца виновным Фото: СУ СК России по Магаданской области

Редкий для Колымы случай: присяжные единогласно признали магаданца виновным в совершении особо тяжкого преступления. Семен (все имена изменены - прим. ред.) накануне Нового 2022 года устроил разборки с сожительницей Ириной. В пылу под руку пьяному мужчине попался бывший дамы сердца.

КАЧЕЛИ

Ирина семь лет прожила с Виталием, родила от него двоих детей, но их союз рухнул. Спустя время женщина встретила Семена и ушла с ним в новые отношения. Мужчина принял даму с детьми, но отношения оказались не такими счастливыми, как хотелось.

Мужчина, как выяснилось, обладал вспыльчивым характером и периодически поколачивал домочадцев в алкогольном угаре. Ирине приходилось прятаться от абьюзера то у мамы, то у подруг. Несмотря на это, у пары появился совместный ребенок.

Во время следствия магаданец своей вины не признал Фото: СУ СК России по Магаданской области

«ОТКРЫВАЙ!»

Семен 25 декабря 2021 года вновь закатил возлюбленной скандал, причину уже не помнит никто. Ирина от греха подальше забрала годовалого малыша и ушла к маме. Двое других детей (девятилетний мальчик и 13-летняя девочка) были с родным отцом.

Пьяный магаданец решительно хотел выяснить отношения, пришел к теще и стал выбивать дверь руками и ногами. В этот момент по лестнице поднимался бывший Ирины Виталий вместе с двумя детьми. Он ходил гулять с дочерью и сыном и хотел передать их матери.

Мужчина спустил бывшего возлюбленной с лестницы Фото: СУ СК России по Магаданской области

УЖАС В ГЛАЗАХ ДЕТЕЙ

Пьяный Семен заявил Виталию: «О, ты мне откроешь дверь». Мужчина отказался, за что последовал удар кулаком в лицо от нетрезвого оппонента. Виталий потерял равновесие и рухнул с лестницы. Магаданец ударился задней поверхностью грудной клетки и затылочной областью головы, получив открытую черепно-мозговую травму. На все это смотрели дети.

Виталия госпитализировали. Почти неделю врачи боролись за жизнь мужчины, но утром 1 января он скончался. Семена задержали, уголовное дело было заведено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы Фото: СУ СК России по Магаданской области

ОФИЦИАЛЬНО

Во время следствия магаданец своей вины не признал и пытался выкрутиться. То он оборонялся от нападения Виталия, то не думал, что все произойдет вот так. Но свидетели, в числе которых были дети и соседи, подтвердили вину мужчины. Последний шанс Семен видел в суде с участием коллегии присяжных заседателей.

- По результатам судебного рассмотрения коллегия присяжных заседателей вынесла единогласный вердикт о виновности колымчанина в совершении данного преступления. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.