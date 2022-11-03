Жестоко избавилась от надоевшей подруги: женщина из Хабаровска до смерти забила собутыльницу руками, ножом и телевизором

Пьянка закончилась трагически Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Ольга (имя изменено - прим. ред.) на несколько дней ушла в запой с подругой. В процессе хабаровчанки поссорились. Пьянка закончилась трагически: одна женщина умерла, вторая - попала под уголовное дело.

ЗЛО

Первую бутылку 32-летняя Ольга и ее 47-летняя подруга открыли 29 октября. Пару дней женщины пребывали в алкогольном угаре. Из-за отключенного у обеих сознания в квартире происходила вакханалия.

Подруга умудрилась разбить раковину в ванной. То ли случайно, то ли специально - история умалчивает. Ольга взбесилась: собутыльница, видимо, начала ей порядком надоедать. Женщина набросилась на подругу и начала ее яростно избивать.

Хабаровчанка на итак порядком избитую собутыльницу уронила тяжелый телевизор Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Ольга уже не могла остановиться и сыпала удары на знакомую. Обезумевшая женщина уронила на и так порядком избитую собутыльницу тяжелый телевизор, затем схватилась за нож. Сколько длилось истязание хабаровчанки - установит экспертиза. Сама подозреваемая не помнит.

ОФИЦИАЛЬНО

Когда сознание Ольги немного прояснилась, она отпрянула, но было уже поздно - подруга умерла. Правоохранительные органы задержали женщину, уголовное дело заведено по статье «Убийство».

Пару дней женщины пребывали в алкогольном угаре Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

- Следователи незамедлительно выехали на место происшествия, произвели осмотр, назначили экспертизы. В настоящее время местной жительнице предъявлено обвинение, по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевого СУ СКР.

Максимальное наказание по статье - до 15 лет колонии. Расследование уголовного дела продолжается.