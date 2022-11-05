Трагедия на воде: рыбак провалился под лед и замерз насмерть на озере в Хабаровском крае

Пенсионер провалился под тонкий лед и не смог выбраться Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

«На лед выходить опасно!» - каждый год твердят спасатели, начиная с осени. Но некоторые все же идут на риск, отправляясь на прогулку по замерзшему водоему или на рыбалку. Иногда это заканчивается трагически.

Одна из таких трагедий случилась на озере Хумми. Сейчас на водоеме формируется лед, отмечаются забереги. Но, по рассказам местных жителей, рыбаки все равно выходят на неокрепший «панцирь», да еще и с лодками. Любители поудить рыбу тащат суда до чистой воды. После они спускают лодки и выходят на них рыбачить.

Лед на водоемах края очень тонкий Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ШАТКИЙ ЛЕД

В ночь с 3 на 4 ноября 80-летний комсомольчанин отправился на озеро. Он либо шел с рыбалки, либо возвращался с нее. Пенсионер провалился под тонкий лед и не смог выбраться. Мужчина был один, поэтому никто не смог прийти ему на помощь. Когда комсомольчанин не вернулся, родные обратились в МЧС.

- Спасатели в гидрокостюмах добрались до лодки по льду и обнаружили место провала мужчины на мелководье. Его тело было извлечено и передано сотрудникам полиции, - прокомментировали в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Спасатели в гидрокостюмах добрались до лодки по льду Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ВНИМАНИЕ!

Спасатели предупреждают: лед на водоемах края очень тонкий. Выходить на него категорически запрещено. Помните об этом и берегите себя.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 - в соленой. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность корки снижается на 25 процентов. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.