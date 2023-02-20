Валентина Дымченко: Вы увидите перемены после реализации мастер-плана Хабаровска - это рабочий инструмент

В Хабаровске планируется создать 9 центров городской жизни. Фото: Андрей МАЛАХОВ

В Хабаровске прошел слет лидеров общественного мнения. В регион приехали представители общественности, которые решили поделиться своим опытом внедрения проектов в субъектах проживания. Как сообщила в прямом эфире РАДИО КП (88,3 FM) сооснователь урбанистического проекта «Красивая Чита» и эксперт федерального «Фонда развития социальных инициатив» Валентина Дымченко, такие мероприятия хороши в первую очередь знакомствами с интересными активными людьми, которые меняют мир. Слет организовали для обучения людей, которые занимаются безвозмездным изменением мира. Такие люди действительно нечего не получают, а действуют по собственной инициативе.

- Нас обучали тому, например, как вести социальные сети. Там были люди и старше 60 лет, волонтеры. Они безумно активные. И даже на мероприятии случился конфликт поколений, но мирный. Этим людям тоже хочется участвовать в социальной жизни, социальных сетях и продвигать свою деятельность.

Гостья эфира также рассказала, что влюблена в Дальний Восток. Что касается Хабаровского края, то это один из немногих регионов, который занимается своим позиционированием и брендированием.

- Я выступала на Всероссийском форуме «Открой Дальний Восток» в сентябре и узнала, что у вас продвигается бренд «Хабаровск – это родина китов и самолетов». Не знаю отношение людей к нему, но сейчас у меня даже в гостинице стоит табличка, которая эта подтверждает. Еще у вас очень забрендирован аэропорт. Сейчас вся туристическая инфраструктура Дальнего Востока развивается. И даже в Забайкальском крае у нас делают проекты, которые сто лет не могли реализовать. И это не реклама, это мое личное ощущение. Когда ты приезжаешь в город, а потом приезжаешь в него спустя три года, эти изменения очевидны, они бросаются в глаза. Во Владивостоке я жила до мостов, потом жила, когда их построили. И это два совершено разных города. Мосты стали его символом.

По словам Валентины, в Чите сейчас реализуется урбанистический проект «Красивая Чита». В городе есть инициативная группа, которая предложила обустроить одну из крупных площадей в городе. Ей никто не занимался 40 лет.

- Там были разбитые дорожки, могильные плиты с еврейского кладбища вместо подборных стен. И вот мы решили выйти с инициативой. У нас в группе были архитектор, дизайнер. И настолько все это раскачалось в интернете и получило общественную поддержку, что власти нас поддержали. Потом была большая общественная работа, было также противодействие со стороны жителей. Например, со стороны бабушек, которые считали, что мы собираемся там построить торговый центр. Они нам не верили до самого благоустройства. Проект реализован, и теперь это одно из любимых мест горожан. Но администрация не следит за территорией так, как нам бы хотелось. За всем нужно ухаживать.