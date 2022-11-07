Три года угроз и пугающих писем: власти Комсомольска объяснили, почему прекратили эвакуировать детей

Все школы находятся под охраной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году первый учебный день после осенних каникул выпал на 7 ноября. Школьники должны были с новыми силами выйти на занятия, да только в Комсомольске-на-Амуре это не особенно получается - школы снова получают устрашающие послания. Очередной неприятный сюрприз пришел от анонима в виде письма с угрозами взрыва здания, и на места с проверками поехали спецслужбы, но в этот раз учеников выводить на холод уже не будут, учебный процесс не прервется.

Как рассказал «КП» - Хабаровск» Иван Лаврентьев, завсектором пресс-службы администрации города, школьники останутся в помещениях, а специалисты проверят здания на наличие подозрительных предметов, в случае обнаружения, конечно, последует немедленная эвакуация.

- Мы, как и другие города, в такой ситуации живем уже года три. И никто ничего не находил. Именно на школы сами информация с угрозами не поступала, она поступает в различные органы власти, в госучреждения и так далее, а непосредственно в школы - нет. С учетом всех этих обстоятельств и с учетом погоды, организации учебного процесса, а также с учетом того, что у нас почти в каждой школе есть вахтеры, охрана, видеонаблюдение, учреждения находятся под постоянным наблюдением, принято решение эвакуации не проводить, а провести проверку на выявление подозрительных предметов, - рассказал Иван Лаврентьев.

Сотрудники спецслужб в любом случае на места приедут и проверят помещения на наличие взрывчатки. Если что-то будет обнаружено, действовать они будут уже согласно протоколам. Как отметил завсектором пресс-службы города, решение о том, что эвакуировать детей не будут, принято на уровне управления образования городской администрации.

Отметим, утро понедельника с угроз взрыва началось также в Еврейской автономной области.