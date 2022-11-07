Праздник к нам приходит: поезд Деда Мороза прибыл на вокзал Комсомольска

Главный волшебник из Великого Устюга встретился с комсомольчанами Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Несколько лет назад, в аккурат за пару месяцев до главного зимнего праздника, по телевизору крутили рождественскую рекламу, где украшенные огнями вагоны бороздили дороги под тематическую песню. Эмоции от той рекламы были самыми восторженными, в этот момент чувствовалось приближение праздника, атмосфера казалась какой-то торжественно-волшебной. Сейчас очень похожие эмоции охватывают жителей российских городов от кое-чего нового - приезда поезда Деда Мороза на железнодорожные станции.

Состав прибыл на перрон в 10:05 Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Утром 7 ноября поезд с самым главным волшебником прибыл на станцию в Комсомольске-на-Амуре. Мероприятие стартовало еще в 9:45, а долгожданный гудок прозвучал в 10:05. К жителям Комсомольска приехали Дед Мороз и Снегурочка, на станции их встретил глава города Александр Жорник и творческие коллективы.

Гости могут бесплатно посетить вагон-ресторан и лавку Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Приехал состав прямиком из Тынды. Днем он отправится дальше, в Хабаровск. Проводы Деда Мороза начнутся в 14:45, они будут сопровождаться праздничной программой.

Главного волшебника поприветствовал мэр Комсомольска Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

- В 14:45 на перроне вокзала начнется праздничная программа проводов Деда Мороза. На ней свои лучшие концертные номера представят коллективы Дворца культуры железнодорожников, а Дед Мороз и Снегурочка попрощаются с комсомольчанами, - рассказали в администрации города.

В 14:45 начнутся проводы праздничного состава Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

На проводы Деда Мороза могут прийти все желающие, по билетам гости могут попасть именно в резиденцию волшебника, где для них уготовано отдельное мероприятие. В свободном порядке жителям города доступны лавка и вагон-ресторан.

На празднике выступают творческие коллективы города Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Путешествие Деда Мороза началось 22 октября, точкой отправления был Великий Устюг. За 85 дней состав побывает в более чем сотне городов России. Уже завтра гостей будут ждать хабаровчане.