Парализующее горе: четырехлетняя девочка разбилась, упав с восьмого этажа в Хабаровске

В момент трагедии мама и дядя девочки были в квартире Фото: Прокуратура Хабаровского края

Потерять своего ребенка, понимать, что больше его уже ни увидеть, ни обнять - нет ничего более страшного в жизни любого родителя. Особенно острой боль утраты становится после осознания, что в самый страшный момент ребенок был один, и рядом не было совсем никого, кто мог бы его защитить и уберечь.

Раздирающая душу трагедия произошла в Хабаровске два дня назад. Маленькая четырехлетняя девочка насмерть разбилась, выпав из окна квартиры на восьмом этаже. О том, что случилось, «КП» - Хабаровск» рассказали в краевом следственном комитете и прокуратуре - в момент происшествия дома была мама девочки и ее дядя. Как выяснилось, девочка сама влезла на подоконник и открыла окно. Что произошло дальше, неизвестно, но ребенок скончался сразу после падения.

- По информации следствия, 5 ноября 2022 года в городе Хабаровске из окна квартиры на восьмом этаже дома по улице Белорусской выпал оставленный без присмотра четырехлетний ребенок, самостоятельно открывший фрамугу. От полученных в результате падения травм ребенок скончался на месте происшествия. В квартире в это время находились мать девочки и ее дядя, - рассказали в следкоме.

Отодвинуть от подоконников всю мебель, быть предельно внимательным, не оставлять ребенка одного без присмотра. Это такие простые советы, но они, порой, такие верные и могут в определенный момент спасти жизнь ребенка. К несчастью, случается так, что никакие меры предосторожности не срабатывают, и в итоге наступает тот самый ужасный и страшный смертельный итог. Горе, парализующее родителя в этот момент, наверное, не сравнимо уже ни с чем.

Трагедия случилась в 11:30 5 ноября на улице Белорусской, 2 А. Прокуратура взяла на контроль ход проводимой проверки по происшествию. В ее рамках будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.