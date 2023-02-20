Максим Москвитин: «Твой Город» берет мировую тенденцию и бесстыдно применяет у себя

Максим Москвитин - владелец Хабаровского завода производства малых архитектурных форм «Твой Город». Фото: Сергей ПЯТКОВ

Любой благоустроенный двор должен иметь объекты инфраструктуры, которые создают комфортное проживание жителей многоквартирных домов. В их числе и детские площадки. Однако во многих городах, и Хабаровск не исключение, они попросту отсутствуют. Отсутствием можно также назвать и давно устаревшие конструкции, которые проржавели из-за срока давности и уже давно небезопасны. Вот уже девять лет решать данную проблему активно помогает Хабаровский завод производства малых архитектурных форм «Твой Город». Как сообщил во время прямого эфира РАДИО КП (88,3 FM) владелец предприятия Максим Москвитин, в настоящий момент развитие компании вышло на новый уровень. Продукция востребована на Дальнем Востоке и пользуется популярностью в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономии, Якутии.

- Вся продукция завода «Твой Город» соответствует российскому стандарту и ГОСТ. С 2022 года у нас обязательная сертификация по стандартам СНГ, мы прошли ее в феврале, к нам приезжала физически лаборатория. После этого нам выдали в апреле сертификаты. Что касается качества, Китай Китаю рознь, я начинал деятельность с реплик на Китай. Что бы мы ни говорили, но они экспортеры мировые, которые отправляют свою продукцию по стандарту по всей России, Японии и США. Там стандарт качества выше. И когда ты начинаешь копировать лучших, то и качество твое выше. Мы отвечаем за свою продукцию, мы берем мировую тенденцию и бесстыдно применяем у себя.

Что касается экспортных контрактов, гость эфира рассказал, что компания отправляет продукцию на экспорт.

- Коллеги из Киргизии уже оценили нашу работу. Сейчас мы им поставляем оборудование. Про потребности в краевом центре - детские площадки действительно нуждаются в постепенной плановой реконструкции и замене. Например, на втором Хабаровске массово устанавливали много оборудования из клееного бруса, это был период с 2010 по 2014 год. Сейчас идет массовое гниение. Далеко ходить не надо, обратите внимание на центральный парк «Динамо», там такая же история. Оборудование ставили в 2014-2015 году, что-то уже просто объективно небезопасно. И при этом посмотрите на соседний парк имени Гайдара, где формы стоят производства Китая, установленные в 2006-2007 годах. Вот вам и колоссальная разница. Они прекрасно держатся и будут эксплуатироваться еще дальше.

Максим Москвитин рассказал, что на этапе проектирования была отработана такая схема сборки, что собрать можно даже в глухой деревне.

- Все настолько унифицировано и просто. Два типа болтового соединения, шестой болт и десятый. Соответственно, вам для монтажа достаточно лопаты и лома, чтобы выкопать лунку, выставить формы и закрепить болтами. Мы, простите, красим заборные пролеты порошком. Нас попросили экстренно помочь жителям на Демьяна Бедного, 28, 30 - за четыре дня сделать чудо. Но мы выполнили работу за два дня. Мы за двое суток произвели больше 250 погонных метров забора без сварок. Все красиво и эстетично стоит, и так все будет стоять вечно. Конечно, мы также доставляем продукцию, никакого специализированного оборудования для сборки не нужно, поэтому отправки у нас идут по всему Дальнему Востоку.