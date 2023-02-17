Творение человека и природы: хабаровские скульпторы создали фэнтези-вселенную из байкальских волн

Скульптор Илья Текин в руках у своего творения. Фото предоставлено героем публикации

Хабаровчане Данил Цой и Илья Текин вошли в восьмерку мастеров, которые поучаствовали в создании ледового парка на Ольхоне - крупнейшем острове Байкала.

Ольхон - волшебное место, которое вот уже несколько лет собирает творцов для участия в фестивале ледовых скульптур OlkhonIceFest. В этом году художники из Хабаровска Данил Цой и Илья Текин прибыли на остров в третий раз после достойных результатов прошлых лет. Год назад дуэт забрал бронзу за работу «Сон шамана». Однако в этом году организаторы представили новый формат события, который позволил скульпторам по-новому раскрыть свой потенциал. Данил Цой пообщался с «КП» - Хабаровск» об особенностях фестиваля и трудностях при создании ледяных объектов.

Крупнейший остров Байкала принимает хабаровских матсеров уже в третий раз Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Если раньше конкурсантам необходимо было предварительно направить свои эскизы, чтобы пройти отбор для участия в фестивале, то в этом году все было по-другому, и организаторы сразу сделали ставку на проверенных мастеров своего дела, исключив из творческого процесса соревновательную составляющую.

- Это был новый формат, пилотная версия. В этом году Olkhon Ice Fest превратился в Olkhon Ice Park. Было решено отказаться от конкурсной основы в угоду полной свободе творчества. Команда в этот раз отбиралась директорами мероприятия без заявок и отборочного тура. Такой формат не приносит ничего, кроме удовольствия, ведь это большая редкость, когда тебе дают полную свободу. Отсутствие рамок очень раскрепощает и разгоняет в творческом плане, - рассказал «КП» - Хабаровск» Данил Цой.

Вход в ледяную пещеру. Фото предоставлено героем публикации

В 2023 году восемь скульпторов не боролись между собой, а объединились для оформления единой экспозиции протяженностью около километра, которая растянулась от Хужирского порта до скалы Шаманка. Подготовленные эскизы не понадобились потому, что в этот раз мастера придумывали идеи в тандеме с самой природой.

Техника, которую предложили организаторы - ледопластика - представляет собой создание скульптур с помощью ледяных наплесков, образованных после заледенения разбившихся о берег волн.

- Представленный материал - довольно редкое явление в мире. Направление резьбы по сосулькам названо ледопластикой по аналогии с корнепластикой. Такие наплески на скалах есть даже не на всем Байкале, не говоря о других местах. Конечно, материал имеет свои минусы. Например, наплески рядом с Хужиром, в том месте, где мы работали, оказались не голубыми, а серыми. Плюс из-за небольшой глубины вода замораживается вместе с песком, который очень быстро тупит инструмент.

Тем не менее ничего не помешало художникам воплотить задуманное. Осмотрев окрестности в поисках вдохновения, скульпторы нашли точки, где позже появились дракон и двухметровый паук, признанный некоторыми посетителями самым шикарным экспонатом. А за входом в пещеру следил великан, также вышедший из-под рук хабаровских мастеров.

- Прелесть именно в том, что мы дополняли реальность, находя образы и сюжеты в наплесках. Никто не сделает лучше, чем сама природа, поэтому мы просто немного проявили картинку.

Официальное открытие Olkhon Ice Park состоялось только 13 февраля, и у всех желающих насладиться увлекательной вселенной, созданной в ледовом парке, еще есть время на путешествие, ведь скульптуры простоят до конца марта, пока весна вновь не превратит лед в воду.