Погода в Хабаровском крае на выходных одарит снегопадом Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровском крае на выходных одарит снегопадом. Осадки затронут большую часть региона. Ожидается, что снег будет идти один день, но не везде.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА ВЫХОДНЫЕ

Прогноз в Хабаровском крае говорит о том, что снег начнется в субботу, 18 февраля, и затронет в основном центральные и южные районы. Ветер ожидается западный, 9-14 метров в секунду. Ночные температуры в большей части края будут около -14 -20 градусов, на севере - от -22 до -27, в горах - в районе -35 -40 градусов.

Погода в Хабаровском крае на воскресенье, 19 февраля, будет более холодной. Снег ожидается в центральных районах, на остальной территории без осадков. Ветер 7-12 метров в секунду.

- Ночью на большей части территории температуры будут в пределах -28 -33 градусов, на юге - от -18 до -23 градусов. Днем ожидаем -8 -15 градусов, - сообщила «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ

Прогноз в Хабаровске сообщает: днем, 18 февраля, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет в пределах -14 -16 градусов, днем - около -7 -9 градусов.

Погода в Хабаровске 19 февраля ожидается без существенных осадков. Ветер северо-западный с порывами 7-12 метров в секунду. Прогноз в Хабаровске на воскресенье более морозный: ночью столбики термометров покажут -18 -20 градусов, днем - будут в районе -9 -11 градусов.

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