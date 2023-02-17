В Хабаровском крае растут размеры выплат для многодетных

В крае проживает более 22 тысяч многодетных семей Фото: Правительство Хабаровского края

Команда правительства Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым продолжает наращивать объемы поддержки семей с детьми. Это заметно по размерам выплат данным категориям жителей, которые стабильно повышаются на территории региона. Вопросы обеспечения поддержки семей представляют серьезную важность, поэтому координированию работы в этом направлении было посвящено первое в 2023 году расширенное заседание правительства Хабаровского края.

Губернатор отметил, что в государственной поддержке в крае нуждаются более 265 тысяч детей в возрасте до 17 лет.

- Президент России подчеркивает, что, несмотря на сложные события нынешнего времени, мы не намерены сокращать социальную поддержку граждан, особенно ту, которая касается семейной политики. Главная задача - свести к минимуму угрозу бедности для наших семей: тех, где только рождается ребенок, и тех, которые уже воспитывают детей, - заявил Михаил Дегтярев.

Поддержка семей с детьми - трек работы, заданный лично президентом Владимиром Путиным. В то же время подобная поддержка во многом является и личной инициативой Михаила Дегтярева, который сам - глава многодетной семьи, а потому знает об их потребностях и способен оценить адекватность мер поддержки.

Стремление помогать семьям не осталось просто пустыми словами, так как улучшения замечают и сами представители многодетных семей.

- В этом году мы получили значимую поддержку. У меня четверо детей, и двое из них в возрасте 7-17 лет. На каждого из них я получила по 20 тысяч рублей, что является серьезным подспорьем для такой большой семьи. В целом любые доплаты к прожиточному минимуму - это очень полезная помощь. Серьезно помог и материнский капитал, потому что мы продали квартиру и, добавив региональный и федеральный капиталы, смогли купить дом, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Ульихина, член хабаровского регионального отделения «Союз женщин России», член клуба многодетных семей «Ландыш».

Ощутимая поддержка от государства сказывается и на готовности жителей создавать многодетные семьи. Сегодня в регионе проживает свыше 22 тысяч таких семей, хотя еще пять лет назад это число было в полтора раза меньше.

Кроме материальной поддержки, государство дает возможность детям знакомиться с необъятной страной не только с помощью учебников и фильмов, но и благодаря путешествиям.

- Двое наших детей - инвалиды по зрению. Раньше на них давали путевки в места по территории Дальнего Востока. А последние пару лет нам стали предлагать туры в центральную Россию. Это, конечно, очень приятно, что есть возможность показать детям страну. И если раньше детям давали путевку в одно место, а взрослым - в другое, то в этом году мы все смогли вместе поехать в одну точку. Помогло и то, что субсидированные билеты оказались недорогими, - пояснила Анна Ульихина.