Советы поступающему в вуз 2023: самое важное Фото: Алексей БУЛАТОВ

1. Как выбрать профессию

Самый сложный вопрос, над которым мучается большинство поступающих.

Вы должны спокойно сесть и проанализировать ситуацию. Ответьте себе на вопросы: чем мне нравится заниматься? Какой спектр профессий я рассматриваю

Какой мой любимый предмет в школе? Что мне проще дается: технические, гуманитарные, естественнонаучные знания.

На этом этапе вскроется несколько моментов. Пример: если вы «хотите» стать врачом, но у вас двойки и тройки по биологии, химии, то вы не хотите стать врачом на самом деле.

Не у всех получится, но это не значит, что не нужно стремиться к большему.

2. Выбирайте вуз заранее (начинайте уже сейчас)

Однако вы должны помнить, что 1 февраля - крайний день подачи заявлений на ЕГЭ.

То есть до 1 февраля определяется комбинация ЕГЭ, которая будет у вас на руках при поступлении. Важно подать заявление на нужные предметы.

Рука об руку с выбором вуза идет выбор профессии и специальностей.

Вначале выбирается сфера будущей деятельности, а уже потом вуз.

ВАЖНО: проходные баллы меняются каждый год

3. Посетите дни открытых дверей в вузах

4. Набрать дополнительные баллы

Ежегодно проводятся олимпиады для школьников, которые могут дать бонусы вплоть до 100 баллов по профильному предмету.

Также ряд вузов (по собственному усмотрению) могут добавлять баллы за индивидуальные достижения (в сумме не более 10). Это баллы за итоговое сочинение, волонтерство, аттестат с отличием, СПО с отличием.

Верьте в себя и у вас все получиться!