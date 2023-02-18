Пуля попала в голову: в Приамурье полицейские обстреляли машину и ранили лихача во время погони

ЧП случилось в ночь на 14 февраля на трассе Зея–Тыгда Фото: Оперативная съемка

В Зейском районе сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя. За рулем находился пьяный водитель, который не планировал сдаваться. Полицейские устроили погоню и ранили лихача.

ЧП случилось в ночь на 14 февраля на трассе Зея–Тыгда. Полицейские заприметили подозрительную ToyotaCarina и дали знак остановиться. Но водитель требование проигнорировал, вдавил педаль газа и пронесся мимо. Экипаж погнался за нарушителем.

Требования об остановке лихач игнорировал, как и тот факт, что создает угрозу на дорогах. Сотрудник полиции сделал предупредительный выстрел в воздух, но даже это не убедило водителя прекратить гонки. Тогда сотрудник был вынужден стрелять по колесам машины нарушителя.

- В результате чего, мужчина, находящийся в автомобиле, получил ранение. Госавтоинспекторами была вызвана скорая помощь, гражданин госпитализирован, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Удалось выяснить, что пострадавший - 33-летний мужчина. В конце января 2023 года он вышел из колонии. За его плечами не одна судимость за кражи, грабежи, и причинение вреда здоровью средней тяжести. 14 февраля он сел за руль пьяным и без прав.

Во время гонок с полицией мужчина поменялся местами со своей спутницей - 31-летней девушкой. Она также была пьяна и не имела водительских прав. В отношении обоих составлены административные материалы.

- Руководством УМВД России по Амурской области назначено проведение служебной проверки, - добавили в ведомстве.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна