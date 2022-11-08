Трагическое утро: пожар в Хабаровске унес жизни двух человек

Огнем был охвачен весь дом Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Утро 8 ноября началось в Хабаровске с трагических событий. Пожарные при тушении огня обнаружили два тела. Выжить в этом пожаре было просто невозможно, частный дом буквально весь был охвачен огнем.

Трагедия случилась утром, в 8:16. Вызов поступил на пульт пожарно-спасательной службы. Сообщалось, что горит частный дом на переулке Красноармейском, 8. Расчеты быстро приехали на место происшествия и начали работу.

- Первое прибывшее подразделение установило, что горит частный дом по всей площади. Пожарные оперативно приступили к тушению. К разведке приступили звенья газодымозащитной службы, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Именно звено газодымозащитной службы и обнаружило погибших, тела находились внутри дома. Теперь на месте работают психологи.

Пожар удалось локализовать за несколько минут, к 9:59 огонь уже был полностью потушен. Как сообщает ведомство, причины возгорания будут устанавливать, к работе подключится следственный комитет. Редакция «КП» - Хабаровск» получила подтверждение от СУ СК России по Хабаровскому краю о том, что ведомство начинает проверку по факту происшествия.