Кровавое золото: руководитель фирмы на Колыме вымогал у конкурента огромные деньги, а затем убил его

Золотая лихорадка довела добытчика до безумств Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Золотодобыча, как оказалось, не просто прибыльный бизнес на Колыме, а еще и кровавый и опасный для жизни. Конкуренция, а может быть, личная неприязнь или даже жадность в итоге привели к плачевному результату - один из золотодобытчиков, у которого вымогали крупную сумму денег, был избит в подворотне и затем умер в больнице. Причем тот, кто избивал, намеревался, видимо, только попугать мужчину, чтобы тот принес деньги. Теперь «деятелю» грозит немалый срок за два особо тяжких преступления.

Что произошло

Между двумя мужчинами - руководителями двух разных контор по добыче золота - случилось какое-то глобальное недопонимание. В результате 50-летний Николай (имя изменено - прим. ред.) «наехал» на 71-летнего Олега (имя изменено - прим. ред.). Николай потребовал от Олега крупную сумму денег - 40 миллионов рублей, или, взамен денег, ему подошла бы лицензия на право добычи золота в Ягоднинском районе за якобы понесенные убытки при золотодобыче.

Угрозы переросли в действия

Намерения у Николая были самые серьезные, в подтверждение этого он начал угрожать жизни и здоровью самого Олега, и всей его семьи. Чтобы закрепить свои требования, он решил немного, видимо, напугать Олега, подкараулил во дворе и побил. Удары 71-летнему мужчине наносились кулаками и локтями, в результате у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Через несколько дней после этого Олег скончался на больничной койке.

Официально

Как сообщило областное СУ СК России, по факту случившегося завели два уголовных дела. Они квалифицируются как особо тяжкие. По каждой статье мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Так, Николай может отправиться в колонию на 30 лет.

- Уголовное дело, возбужденное органами полиции по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части третьей статьи 163 УК РФ, изъято прокурором и передано в следственное подразделение СУ СК России по Магаданской области для соединения с уголовным делом, расследуемым по признакам состава преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 УК РФ, - рассказали в следкоме.