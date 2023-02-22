Андрей Субботин: Любой житель страны может обратиться за помощью в краевую клиническую больницу - у нас все отработано до автоматизма

Андрей Субботин, главный врач Хабаровской краевой клинической больницы №1 Фото: Сергей ПЯТКОВ

Эндоскопическая служба встроена во всю работу многопрофильной Краевой клинической больницы №1. Это часть лечебного процесса, который используют в своей работе врачи. Эндоскопия сегодня - это не только дополнительные методы исследования, но еще и лечение, но не стандартное, а высокотехнологичное. Как сообщил во время прямого эфира РАДИО КП (88,3 FM) главный врач медицинского учреждения Андрей Субботин, сегодня можно сказать, что отделение эндоскопии оснащено современным оборудованием. Врачи выполняют достаточно большое количество оперативных вмешательств, причем даже те, которые раньше не делали на Дальнем Востоке.

- В прошлую субботу мы поставили каркасный стент в 12-перстную кишку при травме задней стенки. Это высший пилотаж. Потому что традиционным путем это невозможно сделать, так как это наиболее опасная зона в послеоперационном периоде. Вмешательство позволяет сделать процесс без лапаротомии, а также спасает жизнь больному. И еще немаловажный фактор - позволяет экономить средства пациента. За прошлый год мы начали специализироваться на вмешательствах на желчевыводящих путях. В 2022 было проведено больше 220 таких оперативных вмешательств с помощью эндоскопического оборудования. Мы сегодня имеем возможность не только доставать конкременты через 12-перстную кишку, но еще и дробить их. Мы не достаем конкременты руками, а фрагментируем с помощью лазера. И таким образом они выходят.

Как сообщил Андрей Юрьевич, эндоскопия - это диагностика. Если, например, взять патологию - грыжа, пищеводное отверстие диафрагмы - когда человек наклоняется, у него отрыжка, изжога, и физически он не может работать. Дело в том, что не работают определенные клапаны в кишечном тракте, при этом у него нет никаких повреждений. Диагностика позволяет поставить точный диагноз и вылечить пациента.

- Мы постоянно работаем с федеральными институтами, и сегодня организована работа со всеми больницами в формате видео-конференц-связи. Каждого пациента врачи готовы проконсультировать в любую минуту. Вы прекрасно знаете, что людей доставляем бортами санитарной авиации, если это необходимо. То есть мы проконсультировали, увидели, что человеку могут оказать помощь только в стенах нашей больницы, и забираем его немедленно. Нам дороги все пациенты, которые к нам поступают. В начале 2022 года было подписано соглашение между правительствами Хабаровского края и Еврейской автономной области. И сегодня мы вошли в систему обязательного медицинского страхования ЕАО. Любой житель нашей страны может обратиться к нам за помощью, здесь у нас все отработано до автоматизма.

На сегодняшний день, по словам гостя эфира, работу поликлиники краевой клинической больницы модернизируют. За два месяца увеличили количество ВКС в два раза по сравнению с 2022.

- Мы организовали работу call-центра, пациенты зачастую напрямую звонят. Операторы пытаются ответить на все вопросы, которые есть у жителей. Но работа по ВКС не всегда дает 100% эффект, потому что необходимо выезжать, в том числе в регионы. Мы должны понимать, что в районах не всегда находятся специалисты, которые есть у нас в силу объективных причин. Поэтому мы туда выезжаем комплексными бригадами: эндокринологи, хирурги, сосудистые хирурги, неврологи, кардиологи и другие узкие специалисты. У нас есть график, согласованный с министерством здравоохранения Хабаровского края. Мы ездим с оборудованием и возвращаемся с определенным планом работы. Мы отбираем пациентов для санации. На сегодняшний день у нас стоит задача открыть референс-центр по лучевой диагностике, его должны запустить к концу марта.