Межвузовский кампус поможет научной самореализации студентов и преподавателей Хабаровского края

В составе рабочей группы трудятся ректоры, проректоры и ученые всех пяти учебных заведений будущего кампуса Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край заслуженно находится в лидерах по уровню образования среди регионов Дальнего Востока. Власти региона уделяют этому направлению колоссальное внимание, что проявляется не только в выделении средств на строительство образовательных учреждений, а в повсеместной работе с молодежью. Например, в последние годы край внедрил дополнительные инструменты мотивации школьников и студентов: от стипендий до всероссийских мероприятий.

Новые возможности для молодого поколения откроет появление межвузовского кампуса, который призван стать единым научно-образовательным пространством как для местной молодежи, так и для ребят из других субъектов России.

Согласно текущей концепции, новые учебные корпусы будут оборудованы несколькими научно-образовательными кластерами, содержание которых стало главной темой недавнего обсуждения представителей научного сообщества.

- В отличие от других уже действующих кампусов, которые базируются на одном вузе, в наш проект входит пять. Это Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский государственный университет экономики и права, Хабаровский государственный институт культуры, Дальневосточный государственный медицинский университет и Дальневосточный государственный университет путей сообщения. В составе рабочей группы трудятся ректоры, проректоры и ученые всех пяти учебных заведений, - рассказала Юлия Зотова, заместитель министра образования и науки Хабаровского края.

Проект межвузовского кампуса является одним из направлений реализации стратегии Хабаровского края. Представители команды Михаила Дегтярева качественно подготовили проект и заявку, что ранее позволило победить в отборе Министерства образования и науки Российской Федерации. Этот успех стал гарантом поддержки и финансирования со стороны федерального центра. Сегодня проект находится на этапе экспертного и общественного обсуждения.

Заявленный проект предполагает создание в крае единой инфраструктуры, которая будет включать в себя новые общежития, учебные корпусы, технопарк, физкультурно-оздоровительный комплекс и другие системообразующие объекты. Застройка пройдет на территории Краснофлотского района Хабаровска в границах трех земельных участков ТОГУ и ХГУЭП общей площадью более 42 гектаров.

- Для нас это возможность получить доступ к научно-исследовательской базе. Основными элементами кампуса мирового уровня должны стать именно научные лаборатории, которые откроют новые возможности для научной самореализации наших преподавателей и студентов, - отметил Юрий Марфин, исполняющий обязанности ректора Тихоокеанского государственного университета.