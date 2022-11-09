Смертельный отбойник: в Комсомольске в жуткой аварии погибла женщина

Водитель второй машины выжил Фото: скриншот с видео

Очередная авария со смертельным исходом случилась в Комсомольске-на-Амуре этим утром. Женщина наехала на отбойник, затем вылетела на встречку, врезалась в другую машину и в результате погибла.

Как рассказали «КП» - Хабаровск» в УГИБДД УВД по Хабаровскому краю, автомобилистка ехала на машине марки «Тойота Виста», она двигалась на зеленый свет светофора, но, к несчастью, не рассчитала скорость и зацепила разделительный отбойник.

- Двигаясь по средней полосе по Комсомольскому шоссе со стороны улицы Базовой в сторону Степной, в районе дома 56 на регулируемом перекрестке Комшоссе-Степная, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, водитель не выбрала безопасную скорость движения, позволяющую обеспечить контроль за движением, совершила наезд на конструктивно выделенную разделительную железобетонную полосу, в результате чего транспортное средство продолжило неконтролируемое движение, - рассказала Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

Наехавшую на отбойник машину выкинуло на встречку, где и произошло фатальное столкновение с другим автомобилем.

В социальных сетях разошелся видеоролик и фотографии с места аварии. На них отчетливо видно, что у первого автомобиля полностью разворочен бок. Одна дверь, что называется, всмятку, очевидно, удар пришелся как раз в то место, где и находилась женщина. С той же стороны и задняя пассажирская дверь не уцелела, она буквально болтается.

«Виста» врезалась в «Акву», за рулем второй машины был 26-летний мужчина. Он ехал со стороны улицы Победы по направлению к Степной. Когда случился удар, женщина-водитель получила множество серьезных травм. В этой аварии она не выжила.

Вторая машина тоже пострадала - в фарш превратилась вся передняя часть авто. В машине выжившего мужчины сработала подушка безопасности, возможно, это и спасло его от гибели.