«У нас нет столько туристов»: чем грозит запуск новых туров из Хабаровска в Таиланд

Самолет будет летать из Хабаровска в Таиланд дважды в неделю с конца ноября Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Еще один туроператор - ANEX Tour с 28 ноября запускает авиарейсы из Хабаровска в Таиланд. Как стало известно «КП» - Хабаровск», самолет будет летать даже не раз в неделю, а целых два. Кажется, хабаровчанам надо бы порадоваться такому новшеству, возобновления полетов на Пхукет давно ждали, однако картина не такая красочная, как хотелось бы, туры рискуют оказаться нерентабельными, потому как столько туристов в регионе просто не наберется.

Как рассказала редакции Валентина Асеева, представитель Российского союза туриндустрии в Хабаровске, если тур не будет набираться, рейсы будут отодвигать, или вообще отменять. Гарантий того, что самолет обязательно вылетит, компания не дает.

- По моему мнению, неграмотно поставлена полетка, два рейса в неделю - это очень и очень много для Хабаровска. Где они будут набирать такое количество туристов? Это первый момент. Второй момент - они, заявляя эту полетную программу, гарантий вылета самолетов на те даты, которые они предлагают, не дают, - рассказывает Валентина Асеева.

Такое раньше уже случалось - туроператор выставлял больше рейсов, чем другие операторы, а в итоге эти рейсы снимал или переносил на другие даты. В связи с этим специалист советует туристам проявить осторожность в вопросе бронирования и учитывать возможность отмены рейса.

С 6 ноября в Таиланд начал возить туристов другой оператор - «Пегас». Эта компания собирает пассажиров со всего Дальнего Востока, а не только из Хабаровского края. Кроме того, в скором времени «Аэрофлот» намеревается тоже начать международные полеты в эту страну.

- На сегодняшний день есть информация, что «Аэрофлот» скоро начнет из Владивостока летать на Пхукет и в Бангкок, и какая-то часть туристов у нас отсеется, например, приморцы, - говорит Асеева.

Вопросы у Валентины Асеевой вызывает и размещение туристов. Непонятно, сможет ли туроператор обеспечить гостиницу всем тем, кто летит в Таиланд, так как с ноября там начинается сезон, в это время там всегда очень много отдыхающих.

- Будет ли у туроператора такое количество мест в гостиницах, сможет ли он обеспечить всех потребителей с заявленными местами в самолете именно гостиничной базой. Надо понимать, что с 1 ноября высокий сезон в Таиланде, туда едут туристы со всех городов России и, конечно, из других стран, - говорит собеседница.

По мнению Валентины Асеевой, разумнее было бы выполнять полеты не на Пхукет, а в Бангкок и Паттайю. Сейчас оператор предлагает туры на Пхукет с вылетом по понедельникам и пятницам. Период указан с 28 ноября по 24 апреля следующего года. Первый вылет состоится 28 ноября, стоимость тура на 10 ночей заявлена от 90696 рублей с человека, на 17 ночей - от 136 тысяч рублей. Улететь на 13 ночей можно за 96517 рублей, а на 20 ночей путевка сбудет стоить от 149177 рублей с человека.