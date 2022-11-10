Доминика Пивоварчик вышла в финал конкурса "Мини Мисс Россия" Фото из личного архива героя публикации

Грациозная походка, королевская осанка, талант, умение эффектно презентовать себя и, конечно, необычайная красота - пожалуй, именно такой должна быть настоящая принцесса Дальнего Востока, и у обладательницы этого титула есть все эти качества. Юной Доминике Пивоварчик из Биробиджана всего 14 лет, но уже в таком возрасте она успела покорить зрителей и жюри на конкурсе красоты и получить желанное признание, став титулованной принцессой.

Снимки модели опубликованы в мировых изданиях Фото из личного архива героя публикации

Полученный гран-при на конкурсе красоты на Дальнем Востоке подарил девочке путевку в финал. Через несколько дней Доминика отправится в Москву на Всероссийский конкурс «Мини Мисс Россия». В столице красавица будет представлять Хабаровский край.

Секрет успеха дальневосточной красавицы

Достичь высот в карьере Доминике помогло ее природное стремление быть лучше, совершенствоваться каждый день и во всем. Девочка не только участвует в конкурсах красоты, она профессионально занимается пилонным спортом, является аккредитованной моделью, ее фото опубликованы в мировых изданиях России, Франции, Испании, Италии, Англии и США. Доминика участвовала в неделе моды в Сочи, а также в показе Teplitsa Fashion 2021, где прошла отбор дизайнера из Германии.

Принцесса Дальнего Востока ходит в модельную школу Фото из личного архива героя публикации

Как рассказывает мама восходящей звезды Оксана, буквально в сентябре этого года Доминика взяла еще одну высоту - она стала лучшей подиумной моделью на показе Fashion bitva-10 во Владивостоке.

- Доминика - целеустремленная и активная, для меня она, безусловно, самая лучшая и самая талантливая. Она учится в гимназии, причем на четверки и пятерки, после занятий всегда тренировки по пилонному спорту и модельная школа M.Models. У нее столько энергии, столько желания развиваться, расти, достигать успеха в любимом деле, - делится с «КП» - Хабаровск» Оксана, мама принцессы.

Доминика Пивоварчик обладает необычайной природной красотой Фото из личного архива героя публикации

Спорт закаляет характер

Времени на пустяки у девочки просто нет, ее мечта - стать тренером и воспитывать лучших спортсменов. Сама Доминика показывает умопомрачительные результаты на пилонах и кольцах, в мае она отлично выступила на Всероссийской олимпиаде в Москве и завоевала три золотые медали.

Доминика профессионально занимается пилонным спортом и завоевывает первые места на соревнованиях Фото из личного архива героя публикации

Кстати, не поделиться своим талантом со зрителями конкурса красоты Доминика просто не могла. Ее творческий номер завязан на воздушной акробатике. Раскрывать всех секретов сюжета пока нельзя, но читателю стоит поверить на слово - эта история под названием «Аватар» завораживает и пробирает до мурашек - не мудрено, что такая техника собирает золотые медали.

Дальневосточный конкурс красоты

Конкурс красоты для девочек организует и проводит Дарья Пятницкая, директор дальневосточных конкурсов красоты для девочек от трех до 17 лет. Девушка сама является титулованной королевой и не понаслышке знает всю «кухню» таких конкурсов. Первый из них она провела в прошлом году. Тогда победительницей стала девочка Настя Лагоша из Хабаровска. Финалистка также ездила в Москву и там заняла третье место. Дальше должна была состояться поездка в ОАЭ, однако российские команды с участия сняли - как отметила Дарья, страна не могла гарантировать безопасность российским детям. Директор конкурса рассказала «КП» - Хабаровск», как проходило мероприятие в этом году, и что ждет Доминику и других девочек дальше.

- В конкурсе было 32 участницы и семь возрастных категорий, в каждой возрастной категории были победители, то есть девочки занимали первые места. А Доминика взяла Гран-при! То есть она была лучше всех по мнению жюри. Полтора месяца шла подготовка, мы проводили фотосессию, итогом которой стало интернет-голосование на звание «Принцесса социальных сетей». Затем проходила подготовка и сам день финала, - рассказывает Дарья Пятницкая.

В день финала девочки прошли несколько этапов. Первый - представление участниц, второй - творческий номер, где красавицы демонстрировали свои таланты, третий - дефиле в вечерних платьях, и четвертый - коронация.

- Доминика взяла Гран-при конкурса, это значит, что она была лучшей. У меня три финалистки, которых я повезу в Москву. Доминика будет представлять Хабаровский край, а девчонки - Хабаровск.

Финал в Москве

В столице девочек ждет серьезная подготовка, тренировки и выступление. Финал будет идти три дня, с 18 ноября. Первым станет выход участниц, затем состоится второй этап - национальные костюмы. Доминика перевоплотится в прекрасную царевну-лебедь. Затем финалистки покажут свои творческие номера и продефилируют в красивых платьях.

- Доминика - очень сильная участница, я уверена, ее ждет успех и на Всероссийском конкурсе, - отмечает Дарья Пятницкая.

Поддерживают девочку, безусловно, и все ее близкие и друзья. В моменты выступления Доминики градус напряжения в семье просто зашкаливает. Но это и понятно - мама очень волнуется за дочь. Сейчас Оксана поедет на конкурс вместе с Доминикой, чтобы поддержать, помочь и просто быть рядом, ведь ничто не заменит родной, полный гордости и веры взгляд близкого человека, когда ты так волнуешься перед своим выходом на сцену.

- На дальневосточном конкурсе Доминика переживала только за свой творческий этап, сейчас, отправляясь на финал, она ждет, конечно, только победы. Мы, ее семья, ее друзья будем всем сердцем болеть за Доминику.

Вместе с родными за юную красавицу будет болеть, пожалуй, весь Дальний Восток. У девочки есть все данные и все шансы, чтобы завоевать главную корону. Ее творческий номер безукоризненно отработан, ее национальный костюм - ослепителен, а ее взгляд - это взгляд настоящего победителя.

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