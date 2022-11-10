Умирал на руках дочери: двое братьев насмерть забили знакомого у подъезда на Колыме

Братья били нещадно: руками и ногами по голове, туловищу и конечностям жертвы Фото: СУ СК России по Магаданской области

Братья Костя и Вася (все имена изменены - прим. ред.) хорошо известны в своем районе Магадана, особенно в криминальных кругах. Серьезного ужаса они не наводили, но особо спорить с ними у людей не было желания. Все-таки не хотелось испытывать судьбу и проверять, будет ли ответная реакция. Как показал один случай, могло случиться непоправимое.

ЖЕСТОКОСТЬ

Осенью 2020 года братья отдыхали в гараже вместе со знакомым Виталием и его соседом. Ну и куда же без бутылки горячительного. Приняв на грудь, Виталий сделал своему соседу какое-то замечание. В чем была его суть, уже не помнит никто. Факт в том, что сосед оскорбился и затаил обиду.

Спустя несколько дней Виталий вышел в магазин. Его заприметил сосед и сразу же донес братьям: вот, мол, удобный момент для мести. Костя и Вася подкараулили Виталия у подъезда одного из домов по Речной улице. Завязалась ссора, переросшая даже не в драку, а жесткое избиение братьями знакомого.

Завязалась ссора, переросшая даже не в драку, а жесткое избиение братьями знакомого Фото: СУ СК России по Магаданской области

Костя и Вася били нещадно: руками и ногами по голове, туловищу и конечностям Виталия. Расправа остановилась, лишь когда приехала дочь потерпевшего. Братья убежали, девушка подняла окровавленного отца домой, вызвала скорую. Прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть Виталия.

ОФИЦИАЛЬНО

- Уголовное дело было заведено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Собранные следственными органами доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для признания двух братьев виновными, - прокомментировала Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Окончательный вердикт вынесет суд.