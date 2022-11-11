Зверски молотил больше часа: житель Хабаровска 79 раз ударил друга за домогательство возлюбленной

Мужчина в пьяном угаре совершил убийство, поражающее своей жестокостью Фото: Скриншот с видео

«Нанес не менее 79 ударов…» - значится в уголовном деле Василия (имя изменено - прим. ред.). Мужчина в пьяном угаре совершил убийство, поражающее своей жестокостью. А все из ревности.

БУДЕШЬ МОЕЙ

Дело было 6 апреля 2022 года в Индустриальном районе. 43-летний Василий выпивал дома вместе с 52-летним другом и своей любимой. Когда алкоголь зашкалил, собутыльники разошлись по комнатам и улеглись спать. Но уснули не все.

Примерно в 22:30 женщина пошла в туалет. Друг Василия не спал и направился за ней. Мужчина начал без стеснения приставать к возлюбленной приятеля и даже разделся перед ней. В этот момент на шум вышел Василий.

Мужчина озверел, когда увидел вопиющую картину. Долго он разбираться не стал и напал на друга. Бил нещадно, руками и ногами. Следом в ход пошла деревянная палка. Удары сыпались один за другим, соперник не мог сопротивляться.

ОФИЦИАЛЬНО

- Один из них нанес другому множественные удары руками, ногами и деревянной палкой в голову и туловище, в результате чего наступила смерть 52-летнего потерпевшего от массивной кровопотери, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевого СУ СКР.

Когда Василий остыл, то отпрянул от мертвого приятеля. Около 00:44 мужчина вызвал скорую, позднее его задержали. Экспертиза насчитала на теле погибшего не менее 79 ударов. Объяснить свое до одури зверское поведение Василий не смог.

- Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Отбывать наказание Василий будет в исправительной колонии особого режима.