Шок-видео из-под стола: любвеобильная парочка занялась оральным сексом в кафе Комсомольска

На кадрах видно, как девушка забирается под стол, а парень откидывается на спинку дивана и поправляет штаны Фото: Скриншот с видео

Соцсети «взрываются» от шокирующего видео из Комсомольска-на-Амуре. На нем парень и девушка решили предаться любовным утехам прямо в кафе. Их не смутил ни персонал, ни посетители, ни камеры видеонаблюдения.

ОБУЯВШАЯ СТРАСТЬ

Парочка пришла в одно из популярных кафе Комсомольска и мирно трапезничала, не выделяясь из общей массы посетителей. В какой-то момент страсть охватила влюбленных, да так, что они решили предаться ласкам прямо за столом. Точнее, под ним.

На кадрах видно, как девушка забирается под стол, а парень откидывается на спинку дивана и поправляет штаны. Молодой человек пытается не подавать виду: он пьет и озирается по сторонам. Девушка проводит какое-то время в ногах возлюбленного. Все это предусмотрительно прикрыто пледом, который лежит на столе сбоку.

Далее парень поднимает девушку из-под стола, и пара начинает страстно целоваться.

ОФИЦИАЛЬНО

В полиции корреспонденту «КП» - Хабаровск» подтвердили, что инцидент произошел в кафе Комсомольска. Дата и время устанавливаются.

- По данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности парня и девушки, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, официальный представитель краевого УМВД РФ.

По некоторым данным, пара предупредила официанта о своей оральной затее. Но сотрудник якобы принял это за розыгрыш и не придал сказанному значения. Однако, предварительно, эта информация не соответствует действительности.

Подробности станут известны после проверки полиции и внутреннего разбирательства в заведении. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.