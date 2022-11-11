Кладбищенский вандализм: люди были в шоке, когда увидели, что сделали с могилами их близких под Хабаровском

В течение недели с двух могил пропали два кувшина и оградка. Фото: t.me/dps_lazo27 Фото: Социальные сети

Жители села Переяславка пришли на старое кладбище, чтобы навестить своих близких и прибраться на могилах. Каков же был их шок, когда они увидели, что несколько захоронений разграблено. Неизвестные фактически надругались над памятью мертвых и усилиями живых.

В течение недели с двух могил пропали два кувшина и оградка. Изготовление и установка таких объектов стоят недешево - предварительная общая сумма ущерба около 70 тысяч рублей. И люди гадают: зачем это делать, ведь предметы были изготовлены по индивидуальным заказам. И если установить их на другие захоронения, то это будет сразу заметно.

- Вандализма не было, ситуация на контроле. Не думаю, что кто-то снял ту же оградку и поставил на другое захоронение. Тем не менее вопросом занимаются правоохранительные органы, - рассказал «КП» - Хабаровск» Владимир Вялков, заместитель главы администрации городского поселения «Рабочий поселок Переяславка».

На кладбищах Хабаровского края последнее время происходят странные вещи. Например, в поселке Хор могилы не только грабят, но еще и проводят на них ритуалы. Во всяком случае, в этом уверенны местные жители.