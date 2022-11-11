Пожертвовал жизнью ради других: врачу из Магадана вручили Орден мужества посмертно за спасение людей

Андрей Ким спас троих друзей, но сам выжить не смог Фото предоставлено редакции из архива героя

Он был прекрасным человеком, талантливым врачом, никогда не перестававшим учиться. А еще - очень искренним и хорошим другом, готовым броситься на помощь в любое время дня и ночи, при любых обстоятельствах: в метель, в дождь и в шторм. Его отношение к людям, вера в справедливость, в совесть и честь поражали, и, к великому сожалению, именно это его и погубило. Речь идет о мужчине, который пожертвовал своей жизнью, спасая друзей. Героя посмертно наградили Орденом мужества.

Врач по призванию

Андрей Ким был врачом-рентгенологом в Магаданской областной больнице. Всю свою жизнь он посвятил медицине, молодой врач еще в детстве проводил время у мамы на работе в клинике. После школы Андрей поступил в медицинский колледж, выучился на стоматолога, проработал год по профессии и решил, что нуждается в высшем медицинском образовании. После вуза вернулся на Колыму, где успешно работал, пока не настал роковой день.

Андрей Ким был талантливым врачом, и не переставал все время учиться и развиваться Фото предоставлено редакции из архива героя

- Андрей родился в Ташкенте 9 ноября 1983 года, начальную школу он закончил там же, а когда ему было 10 лет, мы переехали в Магадан. Он был активным и очень добродушным ребенком. В Ташкенте я работала медсестрой в хирургическом кабинете, Андрея часто приходилось забирать с собой после садика, так он и погрузился в эту область, так он и вырос у меня на работе, - рассказала «КП» - Хабаровск» Лариса Ким, мама Андрея.

Андрей стал врачом скорее по воле судьбы. Пытался после школы поступать в другие вузы, хотел пойти по военному направлению, но так сложилось, что подал документы в медицинский колледж и с легкостью туда прошел.

- Сын как-то подошел ко мне и сказал, мол, я понял, что мне нужно высшее образование, и поехал поступать в Хабаровск. Медицина ему очень нравилась, уже позже он осознал, что это его призвание, - рассказывает Лариса.

Склад характера у Андрея был таковым, что он к любому делу относился с огромной ответственностью. Сам готовился к поступлению в хабаровский мединститут, пока учился - работал, обеспечивал себя сам. Где-то подрабатывал официантом, сторожем, иногда в гардеробе. Когда закончил медицинский, вернулся в Магадан, прошел интернатуру. Врачом-рентгенологом Андрей проработал пять лет, он только начал свой путь, планировал повышать квалификацию, но, к несчастью, так и не дожил до этого.

- С самого детства у нас с ним была такая прочная связь, мы много говорили о жизни, Андрей никогда не боялся признать, что где-то не прав, признавать свои какие-то слабости. Но он всегда был очень ответственным, а я всегда им гордилась. Он мог просто позвонить и сказать, что соскучился, приехать на чай, поговорить. Теперь этого нет, и для матери самое ужасное - хоронить своего ребенка…

Роковой день

Трагические события, когда погиб Андрей, произошли в 2019 году под Новый год. Почти ночью ему позвонил друг и попросил развезти компанию по домам, мужчины отмечали какой-то праздник. Андрей, как ему и свойственно, поехал выручать парней.

- Когда он туда приехал, компания начинала расходиться, и один парень, он бывший сотрудник МЧС, такой, очень импульсивный, решил поехать за ружьем. Что там произошло между мужчинами, я не знаю, может быть, драка была, конфликт, но суть в том, что этот парень поехал за оружием.

Тот парень по пути заехал в кафе, как выяснилось, он грозился «замочить всех». Следующий его шаг был не менее странным - он позвонил в полицию и сообщил, что в гараже труп. Наряд приехал, забрал парня, и они отправились на место. Конечно, никакого трупа не нашли и уехали, а парень вызвал такси и поехал за ружьем.

- В это время мой сын уже вышел оттуда, сел в машину и ждал ребят, чтобы развезти по домам. Тогда там оставались три человека. В то время, пока он прогревал машину, появился парень с ружьем, он просто открыл дверь гаража и начал стрелять по людям, которые были там. Андрей среагировал моментально, я уверена, он даже не задумывался о себе, думал только о тех парнях. Он моргнул фарами стрелявшему в надежде отвлечь его внимание и начал потихоньку двигаться в его сторону. Тот повернулся и выстрелил в Андрея, от первой пули сын уклонился, но следом прозвучал еще один выстрел, он попал по нему.

Дробь разлетелась по салону, рана, нанесенная мужчине, оказалась несовместима с жизнью. Андрей скончался. Спасая друзей, он пожертвовал своей жизнью.

Сыновья остались без отца

Лариса Ким не пропустила ни одного судебного заседания, на каждом безутешная мать проливала слезы, снова и снова переживая свое горе. А преступник даже не просил прощения, только раз извинился вначале, и то как-то очень нехотя. Даже присяжные тогда были удивлены, спрашивали, мол, почему он не извиняется, мать сидит, плачет, сына больше нет… Виновному тогда дали 19 лет заключения.

Наказание мужчина понес, только вот Андрея это не вернет. У мужчины остались двое сыновей, сейчас старшему 18 лет, а младшему всего восемь. Старший сын жил с матерью, а в 2019 году отец забрал его к себе, чтобы тот окончил школу в Магадане. Как говорит Лариса, внук толком не успел побыть с папой, он им, безусловно, гордится, но эта гордость очень горькая.

Младший сын тогда еще не совсем понимал, что произошло. Но после трагедии был момент, когда на прогулке он долго смотрел в небо, на вопрос, что случилось, мальчик сказал - я разговариваю с папой, он на небе… Супруга Андрея тоже медик, она работала с ковидными детьми в реанимации, спасая малышей во время пандемии.

- У них обоих будто такая судьба и призвание - спасать. И оба они такие, могли сорваться в любое время и поехать помогать, даже просто друзьям. Андрей был сам по себе таким, с самого детства, он всегда помогал всем вокруг, просто добрый, очень, готов был делать все, чтобы другим было хорошо.

Награду вручили матери героя Фото предоставлено редакции из архива героя

Орден и медаль посмертно

Поступок Андрея не остался без внимания, мужчину посмертно наградили медалью за доблесть и отвагу и Орденом мужества. Последнюю вручал сам губернатор области Сергей Носов, он сказал, что в мире сейчас мало таких людей-героев, которые готовы жизнь отдать за других.

За героический поступок Андрей Ким получил две посмертные награды Фото предоставлено редакции из архива героя

Мысли матери вслух

- Уже прошло три года с момента смерти моего сына. Получая за него награды, я и одновременно горжусь, и очень тяжело мне их брать. Хоронить своего ребенка - нет ничего страшнее и ужаснее для матери. Тогда все было как гром среди ясного неба, звонок - и понеслось.

Мать плохо помнит те дни, все было как в тумане, разумом она понимала, что произошло, но сердце верить отказывалось. Даже на похоронах она не могла поверить, что там ее сын, а после ей долго снилось, что Андрей вернулся, что он открыл дверь и сказал: «Мама - я живой». Такая трагедия навсегда оставляет мать без утешения, излечить рану просто невозможно, боль можно немного унять, но на это требуется долгое время. Теперь Лариса может найти утешение во внуках, помогать им, рассказывать об их отце, о том, каким героем он был, и какую хорошую жизнь он прожил.