Убил и сжег возле кладбища: мужчина из Хабаровского края зверски расправился с таксистом и угнал его машину

В Амурске продолжается расследование дела о зверском убийстве таксиста 5 ноября Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

В Амурске продолжается расследование дела о зверском убийстве таксиста 5 ноября. Правоохранительные органы задержали 24-летнего подозреваемого. Следствие считает, что он не просто расправился с извозчиком, а ради машины.

ЗВЕРСТВА

Антон (имя изменено - прим. ред.) попросил знакомого таксиста подвезти его в район кладбища. 62-летний извозчик согласился и подхватил приятеля. По пути Антон накинулся на таксиста и начал нещадно бить его по голове деревянной палкой.

Когда пенсионер уже не смог оказывать сопротивление, парень сел за руль «Тойоты Пробокс». Антон отвез водителя в село Хурба, где добил монтировкой. Мертвого таксиста амурчанин выволок из машины, поджег возле кладбища и уехал. Ему зачем-то нужно было попасть в село Вятское.

Родные таксиста забили тревогу, когда он перестал выходить на связь. 8 ноября по факту исчезновения мужчины было заведено уголовное дело. Спустя сутки поймали Антона, который указал, где искать тело.

ОФИЦИАЛЬНО

- Уголовное дело заведено по статьям «Убийство» и «Неправомерное завладение автомобилем». Ход расследования уголовного дела находится на контроле в городской прокуратуре, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель краевой прокуратуры.

Обвиняемого заключили под стражу.

- По уголовному делу проводится широкий комплекс следственно-процессуальных мероприятий, назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Парню грозит до 15 лет колонии.