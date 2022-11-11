Барак стал произведением искусства: художник из Хабаровска превратил подъезд дома в картинную галерею

Передняя стала похожа на зал художественного музея Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Чего можно ожидать от дома постройки почти столетней давности? Наверняка развалившихся стен, покосившихся дверей, сломанных перил и облезлой краски, но совершенно точно не ухоженных и красивых подъездов. Кажется, никто и не думает заниматься преображением или ремонтом в таких вот домах, другое дело, если сами жители не приложат к этому руку.

Барак был построен еще в 1905 году Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Так и вышло, что ничем не приметный с виду, старенький и обшарпанный барак в центре Хабаровска превратился в самую настоящую картинную галерею. Один из жителей дома на Тургенева преобразил свой подъезд не то что до неузнаваемости, а в прямом смысле сделал из него практически музей петровских времен. «КП» - Хабаровск» удалось побывать в оригинальной передней и узнать, кому и как пришла в голову мысль сотворить такое.

На новшества сподвигла травма

Анатолий Гужов, хабаровчанин, купил квартиру в бараке еще в 2012 году. Выбор пал именно на старый дом, потому что это здание со своей собственной историей. По неподтвержденным данным, его построили еще в 1905 году, только вот в документах дата строительства указана как 1935 год, а когда дело касается капитального ремонта - дом значительно молодеет и уже становится построенным в 1953 году. Три года назад Анатолий сломал ногу в подъезде, потому что он был полуразрушен и с плохим освещением. Тогда он и надумал кое-что изменить.

Преобразился и потолок Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Подъезд был убитый, провалены полы, стены проломлены, но не от того, что кто-то дебоширил, а просто от старости все посыпалось. По словам старожилов, в нашем доме даже жили участники гражданской войны во втором подъезде, соратники братьев Кочневых, например, Семикоровкин, был такой человек. Я посмотрел по истории, и действительно, такой человек существовал, поэтому я склонен верить этим людям, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Анатолий.

В те годы здание выглядело совсем по-другому. Построена была лишь нижняя часть, позже, со временем, к дому приросли еще два строения - сверху деревянное и сбоку каменное.

В последнее время поговаривали о расселении барака, но этого так и не произошло. Анатолий решил, что пусть даже на пару-тройку лет, но он сделает в подъезде такой ремонт, какой захочет. Так постепенно передняя начала преображаться.

Подъезд петровской эпохи

Сейчас подъезд напоминает зал в художественном музее. Стилистика соответствующая - на стенах большие картины в рамках, расписан потолок, перила и косяки похожи на колонны. Удачно вписался даже кран, подкрашенный в цвета, как на картине, повешенной фоном на стене. Кстати, на ней изображен фонтан на площади Ленина.

На входе Анатолий повесил собственное стихотворение Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

На картинах при входе Анатолий изобразил в стиле петровских времен своих родителей. А еще повсюду размещены полотна с изречениями великих русских классиков и императора Александра lll. У самого входа в подъезд Анатолий повесил полотно со своим собственным стихотворением.

- Этот стиль был выбран, потому что мне он всегда нравился. Есть предположение, что это из-за отца моего. Он очень глубоко интересовался петровскими временами, знал такие вещи, которые даже моя учительница истории не рассказывала, хотя она была очень сильной преподавательницей. Папа мог часами рассказывать про Петра, просто вот так сильно интересовался, вообще, он был простым трактористом, - говорит Анатолий. - Я думаю, может быть, на подсознательном уровне у меня это где-то отложилось и вот получило теперь воплощение.

Каждую деталь, форму, цвет подбирал хабаровчанин Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

На чистом энтузиазме

Чтобы воплотить идею в жизнь, Анатолию не нужны были спонсоры, все, что он сделал - сделал за свой счет. При этом он отмечает, что соседи не против были помочь. Родные, друзья и знакомые хабаровчанина проект однозначно поддержали, посмотреть, что в итоге получилось, к нему приезжали даже родственники с Запада.

Создать целую галерею в подъезде Анатолию удалось за три месяца. После лета он только доделывал детали. Однажды он увидел, что хотят выкинуть старинный шкаф, и решил забрать его. Еще одну раритетную вещь ему привезли - это мойка на две секции, которой минимум лет 60.

В планах облагородить еще лестничную площадку на второй этаж, выше Анатолий подниматься уже не будет, говорит, что не хочет нарваться на гнев управляющей компании. Полюбоваться тем, что в итоге получилось в подъезде, можно на видео.