Цены, как в Москве: на Дальнем Востоке стоимость квадратного метра жилья приблизилась к 147 тысячам рублей

«Востокгосплан» представил рейтинг городов по стоимости новостроек Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как насчет типовой «однушки» 33 квадратных метра за 4,8 миллиона рублей? Позволить себе такое удовольствие может явно далеко не каждый, зато реалии жизни говорят: стоимость жилья на Дальнем Востоке бьет все рекорды и в некоторых регионах ее можно сравнить с ценами в Москве.

«Востокгосплан» представил рейтинг городов по стоимости новостроек и выяснилось, что теперь для того, чтобы стать владельцем собственных квадратных метров в Южно-Сахалинске, придется очень постараться.

Второе место в рейтинге занял Владивосток с незначительным отставанием. Там средний ценник за «квадрат» составляет, согласно данным исследования 133,5 тысячи рублей.

А замыкают тройку лидеров также населенные пункты в Сахалинской области, такие как город Анива, села Новая Деревня, Троицкое и Новотроицкое. Там стоимость квадратного метра превышает 116 тысяч рублей. С чем связаны такие цены и что делают власти, чтобы жилье было доступнее?

Как сообщили в Минстрое Сахалинской области, на конечную стоимость жилья в регионе (да и что греха таить, в остальных - тоже) влияют такие факторы, как короткий строительный сезон, сейсмические условия, слабо развитая коммунальная инфраструктура, логистика по транспортировке материалов.

Также в текущем году особое влияние оказало увеличение затрат на строительные материалы. Рост цен на них отражался повсеместно на строительстве любых объектов. Некоторые подрядчики в регионах не могли вовремя завершить сдачи объектов именно из-за то, что финансово не имели такой возможности.

К слову, на Сахалине проблемы с жильем активно решают.

- Министерство на постоянной основе осуществляет работу по увеличению объемов жилищного строительства, что существенно увеличивает рынок первичного жилья, тем самым способствуя снижению стоимости одного квадратного метра. С целью снижения стоимости одного квадратного метра жилья, на территории Сахалинской области ведется работа по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, - рассказал министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.

Также,по его словам, одним из путей решения проблемы стало привлечение новых застройщиков в регион. И в планах обеспечить жильем свыше 50 тысяч сахалинцев к 2024 году.

- Комплексная застройка включит в себя всю необходимую инфраструктуру с возведением в новых районах пяти школ и пятнадцати детских садов.

Аналогичную работу ведут и власти остальных регионов, где купить жилье, зачастую, не под силу среднестатистическому горожанину. Здесь на помощь приходит программа дальневосточной ипотеки на выгодных условиях под 2% годовых.

КОНКРЕТНО Рейтинг городов Дальнего Востока с самыми высокими ценами на жилье.

Южно-Сахалинск - 146,786,8

Владивосток - 133 500

Агломерации Южно-Сахалинска - 116 195,3

Благовещенск – 111 700,6

Якутск - 111 174,5

Хабаровск - 107 964,5

Агломерации Владивостока - 106 105,6

Чита - 88 400,6

Улан-Удэ - 59 971,4

Комсомольск-на-Амуре - 58 194,1

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