Елена Бородина: В 80 процентах случаев потеря слуха не лечится - ее можно затормозить на определенном этапе

Елена Бородина, заместитель генерального директора федеральной сети клиник слуха «Аудионика». Фото: Сергей ПЯТКОВ

Первые слуховые аппараты в виде рогов коровы были открыты в древнем Египте. Там установили такую истину, что оказывается, если приложить к уху воронкообразный предмет, то звуки становятся более слышимыми. Далее, когда общество стало более цивилизованным, на смену рогам коровы пришли слуховые трубки. Они были у многих людей, особенно это касалось тех, кто был более или менее состоятельным. Потому что крестьяне и низшее сословие обходилось теми же рогами - все остальное стоило денег. Знать пыталась прятать слуховые трубки в прическах, в веерах, мужчины даже в бороде, то есть люди делали все, чтобы скрыть эту проблему, рассказала во время прямого эфира на РАДИО КП (88,3 FM) заместитель генерального директора федеральной сети клиник слуха «Аудионика» Елена Бородина. По ее словам, каждый десятый человек в той или иной степени имеет нарушения слуха, насколько они тяжелые - это вопрос уже другой.

- Мы ведем статистику по своим пациентам. Но общая статистика по тугоухости, к сожалению, не ведется, учитывают только тех, у кого есть инвалидизирующая потеря слуха. Обследование на тугоухость в систему раннего выявления не включено, человек приходит, когда ему нарушение слуха начинает мешать, либо приводят родственники. Если человек в зоне риска, нужно раз в год проходить обследование, чтобы не пропустить тот момент, когда уже началось снижение слуха. Причем бывает, что человек теряет слух постепенно, и быстро прогрессирующей тугоухости, чтобы пациенту мешала жить, нет. То есть люди отрицают проблему. В 80 процентах случаев потеря слуха не лечится, она компенсируется, и ее можно затормозить на определенном этапе, если нет сопутствующих заболеваний, влияющих на постоянное ухудшение слуха. Вернуть слух, как было раньше, уже нельзя. Если у человека проблемы со звукопроведением, то да, такие операции проводятся. Оперативным путем можно реанимировать барабанную перепонку, если есть травма, пролечить отит, сделать операцию при разрастании костной ткани в среднем ухе при отосклерозе, и слух частично, конечно, никто вам на 100 процентов это не гарантирует, восстановится. Но если проблема не в звукопроведении, а в звуковосприятии, это уже внутреннее ухо, у нас нет таких операций, которые позволяют вернуть слух. Речь идет о сенсоневральной тугоухости. Все, что связанно со слуховым нервом и сосудами. Здесь идет компенсация той потери слуха, которая уже заработана: слуховыми аппаратами воздушной проводимости либо костной проводимости, либо это кохлеарная имплантация. Это когда дети рождаются с глухотой или нарушениями слуха.

Елена Сергеевна сообщила, что противопоказаний к слухопротезированию нет. Но пожилые люди после 70-80 лет с сенсоневральной тугоухостью могут столкнуться с трудностями в адаптации.

- К информации нужно адаптироваться, у нас так устроен мозг, что звук, который он не понимает, идентифицируется как опасность. Нужно привыкать к аппарату и носить его недолго, например, по 2-3 часа в день. Но некоторые хотят здесь и сейчас, но так не бывает.