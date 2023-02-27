Погода в Хабаровском крае медленно, но верно перестраивается на весеннюю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Хабаровском крае медленно, но верно перестраивается на весеннюю. В прошлом остались рекордные лютые морозы и ледяные ветры, о которых вспоминать даже не хочется. Конец февраля-начало марта в регионе отметятся первыми плюсовыми температурами и небольшим снегом.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ

Прогноз в Хабаровском крае оптимистичный: в понедельник, 27 февраля, ждем первый в этом году «плюс». Повезет южным районам региона, где воздух прогреется до +5 градусов. Возможно, до +1+2 градусов потеплеет и в Хабаровске.

Однако по ночам в регионе до сих пор холодно, поэтому все, что растаяло днем, замерзнет. По утрам на дорогах и тротуарах будет лед, водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность. А ожидаемый снег еще и присыпет все опасные места.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ

Прогноз в Хабаровске на конец февраля сообщает о том самом надвигающемся снеге. Осадки пойдут в ночь на 28 число и сохранятся днем. Зато температуры могут добраться до +2 градусов.

- После циклона вся следующая неделя будет такая: весну встречаем, но она не очень торопится. Ночью температуры будут около -12-14 градусов, днем - до -2-4 градусов, - сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Погода в Хабаровске станет более теплой лишь к выходным. Ночные температуры поднимутся до -6-4 градусов, днем ожидаются +3+5 градусов.

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