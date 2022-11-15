Теперь можно и на Марс: хабаровский космонавт Петр Дубров рассказал, как прожил почти год в космосе

Петр Дубров провел на МКС 355 суток Фото: Елизавета Козоброд

Состояние невесомости, огромный скафандр, красивые звезды в иллюминаторе и еда из тюбиков - такими мы представляем себе полет в космос и ту самую орбитальную романтику. Но как все это происходит на самом деле? Как протекают дни, недели и целые месяцы на орбите, и сложно ли вообще исполнить свою детскую мечту - стать космонавтом? На эти вопросы в эфире РАДИО КП ответил Петр Дубров, хабаровчанин, который провел в космосе почти год и установил рекорд по самому длительному непрерывному нахождению на орбите.

Как стать космонавтом

Петр Дубров родом из Хабаровска, но побывать дома в последний раз ему довелось еще до пандемии. Космонавта в то время поставили в экипаж, и он начал подготовку к полету. Команда, кстати, увековечила цвета флага Хабаровского края на левой части рамки эмблемы экипажа, в разработке эскиза участвовали все члены группы.

Петр Дубров рассказал, что стать космонавтом технически сейчас несложно, достаточно подать документы в соответствующее ведомство, где они анализируются, изучаются, и если претендент в кандидаты подходит, его приглашают на очные отборы, а уже после он становится кандидатом в космонавты. А вот с самими полетами в космос гораздо сложнее, бывает так, что за всю жизнь космонавт так и не выходит на орбиту, а работает на Земле. За все время российской космонавтики лишь половина космонавтов вышла в космос.

355 суток на орбите

Петр Дубров провел на орбите 355 суток, он стал рекордсменом среди россиян по длительности непрерывного пребывания на космической станции.

- Мне повезло, полет получился очень насыщенным, и, я считаю, очень успешным, - рассказывает космонавт. - Еще на этапе подготовки мы уже знаем, что планируется на наш полет, какие эксперименты мы будем выполнять, какие ожидаются грузовые корабли, пилотируемые корабли, конечно, в процессе вносятся какие-то коррективы, но, как правило, самые главные вехи мы знаем заранее.

Космонавт рассказал о жизни в космосе в эфире РАДИО.КП Фото: Елизавета Козоброд

На этапе подготовки Петр и его команда учились стыковать другие корабли, применить на практике навыки команда смогла там, за пределами Земли. Корабль принял два новых модуля - МЛМ и узловой.

- Был контакт с двумя туристическими экипажами, один из них, кстати, занимался съемками фильма на орбите, - говорит Петр. - В Сети говорили, что отснятый материал якобы утерян. Но это не так, это утка, все было успешно спущено, в целости и сохранности.

Петр вспоминает, что, когда ты уже немного привык находиться там, на орбите, и прилетает новичок, его эмоции всегда написаны на лице. В этот момент всегда вспоминаются свои первые впечатления. Задача команды - помочь адаптироваться, научиться, потому что многие вещи не смоделировать на тренажерах на Земле, они постигаются только в космосе.

- Мы постоянно находимся на связи с Землей, на каждую работу у нас есть подробнейшая радиограмма, на которой все описано, что нам нужно сделать и как, поэтому если у нас не хватает каких-либо знаний, мы можем это почерпнуть из радиограммы или спросить Землю, нас всегда могут проконсультировать, - говорит космонавт.

Выход в открытый космос

Петр Дубров не просто прожил и проработал на корабле все это время, за полет ему удалось четыре раза выйти в открытый космос.

- Надо сказать, что у нас очень хорошие тренажеры, и те ощущения, которые мы на них получаем, они очень близки к тем, что ты испытываешь во время реального выхода в открытый космос. Пожалуй, единственное, что ты не можешь смоделировать - это состояние невесомости. Но к нему быстро привыкаешь за первые месяц-два на орбите, и потом уже, когда начинаешь работать со скафандром перед выходом в открытый космос, состояние невесомости уже не является чем-то таким необычным, - делится космонавт.

Петр рассказал о том, что человек может запросто застрять в невесомости, это происходит, если на расстоянии вытянутой руки нет опоры или чего-то, от чего можно оттолкнуться. Тогда космонавт зависает в пространстве, но это длится очень недолго, всегда есть потоки воздуха, которые в итоге прижимают к опоре.

- Я хотел найти Хабаровск из космоса, внутри станции это сделать гораздо проще, конечно, потому что есть специальные программы, которые позволяют нам видеть, где мы летим, и прогнозировать, когда будем над нужной точкой. Но из открытого космоса это сделать, конечно, сложнее, потому что там каждое действие, каждый выход расписаны по минутам, - говорит Петр.

К слову, скорость международной космической станции на орбите составляет округленно около восьми километров в секунду - это первая космическая скорость. Когда космонавты в полном обмундировании выходят в открытый космос, скорость не меняется, но ощущается она там намного слабее, так как нет сопротивления воздуха. Этот момент позволяет спокойно выполнить поставленные задачи.

Петр Дубров оставил автограф для Комсомольской правды Фото: Елизавета Козоброд

Космическая селедка под шубой

Пожалуй, самое интересное для простых жителей, это то, как в космосе организовано питание. Времена, когда суп ели из тюбиков, давно канули в лету, теперь все гораздо проще - пищу делят по блокам, вакуумируют и замораживают. Так получается сублимированная порция, в которой нет воды. При заправке теплой водой блюдо восстанавливается, в нем сохраняются все полезные микроэлементы, и оно является полноценным для космонавта.

- На борту еще есть пара соусов, которые идут в тубах, но в основном еда в полиэтиленовых пакетах, она запечатанная, герметичная или консервированная. Прежде чем что-то съесть, мы заправляем это водой, и минут 10-15 достаточно, чтобы восстановить суп, - говорит Петр.

Рацион рассчитан на 16 дней, каждый этот период блюда повторяются. При этом в каждом блоке разнообразное меню. Есть и сладости, сухофрукты, батончики. Во время полета под Новый год Петр с напарником решили сделать традиционное блюдо - селедку под шубой. Для салата они использовали ингредиенты, извлеченные из своих пайков.

- Ролик о том, как мы готовили шубу, разошелся в Сети. Все ингредиенты мы достали из нашей обычной еды, картошку из картофельного пюре с мясом, рыбные консервы были, откуда мы взяли селедку, свеклу из свекольного салата, майонез нам поставляют на борт, в итоге мы селедку под шубой съели за две минуты, - рассказывает Петр Дубров.

В космосе не соскучишься

За время миссии экипаж выполнял поставленные задачи. Связь с Землей была непрерывной. Члены команды созванивались и с родными, прямо оттуда, с орбиты. Кто-то даже по видео. Оказывается, космонавты могут позвонить вообще на любой номер.

- Поддержка семьи, когда ты там, она очень важна. В старые времена, когда связь была еще достаточно редкой, семьи приезжали в центр управления полетами, сейчас, конечно, все проще - благодаря спутникам-ретрансляторам у нас практически круглосуточная связь с Землей, - рассказывает космонавт.

За время полета Петр повстречался с 26 людьми. Это были коллеги и экипажи туристических кораблей. На борту команда проводила эксперименты, работала по обслуживанию станции. Как говорит космонавт, скучно там точно не было. В будущем Петр Дубров рассчитывает совершить еще хотя бы два полета в космос. Но сначала необходимо восстановиться. Как правило, на это уходит столько же дней, сколько человек был в космосе. Там, где нет гравитации, начинает по-другому работать сосудистая система, влияние есть и на костную ткань. Долгое время космонавты проходят реабилитацию после полета.

- Я приземлился 30 марта, прошло уже около полугода, и буквально перед прилетом в Хабаровск прошел медкомиссию - я практически полностью восстановился и чувствую себя тоже прекрасно. Я надеюсь, что в ближайшее время меня поставят в экипаж, и я готов еще пару полетов выполнить, - говорит Петр.

По его мнению, с точки зрения физической готовности человек вполне может выдержать и полет на Марс. Уже сейчас есть все необходимые устройства и тренажеры, которые могут смоделировать спуск на эту планету. Самое главное, что эта цель вполне может быть достигнута, человек с такой миссией обязательно справится.

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