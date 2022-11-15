Избил ребенка за кусок колбасы: в Хабаровском крае отчим измывался над детьми под носом у пьющей матери

Многодетная семья жила в простом доме, без излишеств. Мать пила, муж переодически тоже Фото: Прокуратура Хабаровского края

Парень из района имени Полины Осипенко ответит за несдержанность, которая сыграла с ним злую шутку. 25-летний Антон (имя изменено - прим. ред.) ужасно вел себя по отношению к детям. Однажды досталось и свояченице.

Антон взял в жены девушку с тремя детьми от первого брака: двумя мальчиками пяти и десяти лет, и девятилетней девочкой. Спустя время у пары появился общий малыш. Многодетная семья жила в простом доме без излишеств. Мать пила, Антон периодически тоже.

СТРАДАЮТ ДЕТИ

Первый супруг женщины трагически погиб пять лет назад. Троих детей иногда брала к себе его мама, которая жила с дочерью. В августе 2022 года ребятишки гостили у бабушки, ночью раздался стук в дверь. На пороге стоял пьяный Антон, который пришел забрать детей домой.

Между парнем и ребятишками встала тетя. Она не подпускала пьяного Антона к детям. Парень разозлился и оттолкнул женщину. Она упала и сильно ударилась спиной. Мать детей в этот момент никак не реагировала на происходящее.

Спустя две недели произошел новый инцидент. Пятилетний мальчик съел несколько кусочков колбасы. Когда Антон об этом узнал, то жутко рассвирепел. Он ударил пасынка по голове, схватил за кофту и швырнул на кухню. Ребенок упал и ударился о микроволновку головой. Мать снова не пресекла издевательства.

ОФИЦИАЛЬНО

- Парень обвиняется в совершении двух преступлений по статье «Нанесение побоев, причинивших физическую боль». Уголовное дело направлено в суд района имени Полины Осипенко для рассмотрения по существу, - прокомментировала Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Суд ограничил мать детей в родительских правах на полгода. Женщина, по мнению Фемиды, не исполняет родительские обязанности должным образом. Дети находятся под временной опекой бабушки.

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