Михаил Дегтярев продолжает лично решать проблемы Хабаровского края

В результате личного приема решен вопрос о ремонте спорткомплекса, пострадавшего от наводнения еще в 2019 году Фото: Правительство Хабаровского края

Личное общение с жителями является неотъемлемой частью работы Михаила Дегтярева на посту губернатора Хабаровского края. Личные приемы, прямые эфиры, визиты в муниципальные образования – все это позволяет оперативно получать обратную связь от жителей и справляться с теми проблемами, решения по которым нельзя найти быстро.

Губернатор возглавляет регион уже более двух лет, но не отказывается от эффективного формата личных встреч с населением, где удается разбираться со всеми обращениями инициативных жителей.

Так, активистки поселка Эльбан Амурского района обратились с просьбой о ремонте спортивного комплекса «Восход», который пришел в неисправность после наводнения 2019 года, а в этом году и вовсе был закрыт по решению суда. Глава региона отметил, что осведомлен об актуальности проблемы.

- Об этом случае я сначала узнал из прессы, а потом заинтересовался вашим обращением. В СМИ пишут, что средства на восстановление спорткомплекса после наводнения были выделены, но до самого учреждения не дошли. А после тщательного анализа ситуации установили, что просьб о компенсации спорткомплекса «Восход» в правительство не поступало, - заявил Михаил Дегтярев.

Глава Амурского района Павел Боровлев пояснил, что направленные документы не прошли государственную экспертизу, поэтому средства на объект не были выделены. Губернатор поручил отработать вопрос, прежде всего, вновь открыв секции для всех желающих. Кроме того, за счет бюджета муниципалитета до 1 июня 2023 года будет осуществлен ремонт кровли здания и завершена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта.

- Я вижу, что почти 200 человек в поселке хотят заниматься боксом, футболом, карате и настольным теннисом. Поэтому проблему нужно решить! – подчеркнул губернатор.

Еще одно обращение поступило губернатору из сельского поселения Монгохто Ванинского района, где активисты хотят присвоить местной школе имя старшего лейтенанта Артема Славашевского, погибшего в ходе специальной военной операции. Ранее на фасаде школы уже появилась мемориальная доска в память о герое.

Однако, по словам главы Ваниского района Сергея Нагорняка, согласно положению, смена имени школы возможна только при личном ходатайстве руководства школы, а также только в отношении Героев Советского Союза и Героев России. Губернатор, в свою очередь, попросил подойти к вопросу с точки зрения человечности, а не бюрократии.

- Нормы и правила тоже пишут люди. Если указано, что учреждениям присваиваются имена Героев России и обладателей других государственных наград, это правильно. Но местному сообществу виднее. Парень был активным, вел за собой, показывал пример и погиб, защищая Россию, русских людей. Почему его именем не может быть названа родная школа? – обратился губернатор к главе муниципалитета.

После поручения Михаила Дегтярева, исполнением вопроса займется краевое министерство образования.