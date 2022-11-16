Скулили, умирая на морозе: новорожденных щенков попытались умертвить бесчеловечным способом в ЕАО

Неизвестные выбросили совсем еще крошечных собачек, которые даже не успели открыть глаза Фото: Предоставлено героем публикации

«Кошмар, я сейчас плакать буду», - говорят на видео девушки, которые нашли пакет с содержимым, разрывающим сердце. На кадрах совсем еще крошечные собачки, которые даже не успели открыть глаза. Им от силы неделя от роду, но это не помешало жестоким хозяевам избавиться от них, как от мусора, и бросить в снег.

«ЭМОЦИИ ПЕРЕПОЛНЯЛИ»

- Я сидела в общежитии, занималась своими делами, когда подруга Настя отправила мне фотографию с вопросом: «Что делать?». На снимке был пакет со щенками. Когда я это увидела, у меня начало разрываться сердце, я была готова мир перевернуть. Побежала одеваться, догадалась взять коробку и побежала к месту, - рассказала «КП» - Хабаровск» Татьяна, участница спасения щенков.

Щенки привлекли к себе людей своим писком. Семь собачек жалобно скулили, мимо такого пройти было невозможно. Хотя место, куда выбросили малышей, довольно безлюдное - лесок рядом с сопкой ДСМ в Биробиджане. Видимо, хозяева щенков надеялись, что новорожденные там и умрут от голода и холода.

Место, куда выбросили малышей, довольно безлюдное - лесок рядом с сопкой ДСМ в Биробиджане Фото: Предоставлено героем публикации

Девушки положили пакет со щенками в коробку и решили рискнуть занести в общежитие. Вахтер сжалился над малышами и разрешил отогреть их в тамбуре под велосипедом Татьяны у батареи. Студентки у всех спрашивали: «Что делать с собачками?», но все были настолько обескуражены, что не могли выработать подходящее решение. Даже приюты, где держат брошенных животных, отказались помочь.

Девушки за щенками наблюдали постоянно Фото: Предоставлено героем публикации

ПОСТОЯННЫЙ НАДЗОР

Девушки за щенками наблюдали постоянно, параллельно бдели, чтобы их маленькую тайну не раскрыли другие сотрудники общежития. Но пищание услышала воспитатель.

- У меня сердце так сжалось, я думала: «Хоть бы не услышала щенков». Но она подошла, начала выяснять, откуда звук. Я все рассказала. Воспитатель присела, заглянула в коробку, и я увидела, как ее начали переполнять эмоции. Она начала спрашивать у своих знакомых, что делать, дала мне советы, - поделилась Татьяна.

Студентки накормили малышей молоком из шприца, щенкам обустроили теплую коробку и начали решать, что с ними делать. Папа Насти, которая нашла малышей, предложил снять квартиру. Девушки уже были в поисках жилья, но тут сработали соцсети, и история закончилась благополучно. Двух щенков забрали волонтеры, еще пятерых взял отец Насти, а затем раздал.