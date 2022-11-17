Михаил Дегтярев: Более половины магистралей региона будет приведено в нормативное состояние

Михаил Дегтярев и глава Росавтодора Роман Новиков Фото: Правительство Хабаровского края

В Москве проходит XVI Международный форум «Транспорт России», куда в качестве участника приехала и делегация Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым.

Команда краевого правительства старается эффективно использовать любые мероприятия федерального уровня, чтобы презентовать возможности региона и привлечь внимание федерального центра для дальнейшей поддержки в реализации экономически и социально значимых проектов. Поэтому, взяв слово в ходе пленарной дискуссии «Транспорт России. Стратегия роста в новых условиях», губернатор отметил важность Транспортного форума для края.

- Сегодня в крае представлены все виды транспорта – от железнодорожного до трубопроводного. Это основа нашей экономики, потому что мы являемся регионом логистическим. Здесь мы сверили часы с крупнейшими инвесторами и отраслевыми компаниями, в том числе специализирующимися на строительстве дорог и железнодорожных магистралей, - пояснил Михаил Дегтярев.

Главной темой пленарной дискуссии стало обсуждение стратегии развития транспортной отрасли в новых условиях. Участники заслушали выступления главных спикеров в лице министра транспорта РФ Виталия Савельева, помощника президента России Игоря Левитина и первого заместителя председателя Правительства России Андрея Белоусова. Среди вопросов, поднятых на совещании, стоит отметить обеспечение роста объемов отечественной транспортной техники, перестройку устоявшихся транспортно-логистических цепочек, а также дальнейшее развитие инфраструктуры, где особняком стоит маршрут «Восточный коридор». Отдельно в ходе дискуссии остановились на теме государственной поддержки отрасли.

- Выступления высшего руководства страны и ведущих транспортных предприятий показали, что решения, принимаемые федерацией, напрямую касаются нашего края. Речь о развитии Восточного полигона ОАО «РЖД», строительстве и модернизации авиационных узлов, появлении новых портов и железных дорог, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Подобные форумы выступают, главным образом, площадкой для коммуникации с представителями бизнеса и властями разного уровня. Неоднократно именно на встречах такого рода губернатору удавалось достигать важных соглашений. Только на недавнем Восточном экономическом форуме было заключено соглашений более чем на 180 миллиардов рублей. Работа на форуме «Транспорт России» также уже успела дать свои плоды в виде подписанного меморандума о сотрудничестве с главой Росавтодора Романом Новиковым.

Соглашение предполагает проведение в течение пяти лет мероприятий по развитию дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Согласно плану, в нормативное состояние будут приведены 85% трасс опорной сети.

- В общем объеме в нормативное состояние приведем более половины магистралей региона и 85% тех, что входят в опорную сеть российских автомобильных дорог. Прежде всего, это касается городских агломераций - Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и их близлежащих населенных пунктов. Однако мы добились, чтобы в опорную сеть была включена и трасса Селихино - Николаевск-на-Амуре, - рассказал глава региона.

Вместе с ремонтом автодорожной сети региона дополнительные средства позволят продолжить работу по комплексному обновлению мостовых сооружений. Только за 2022 год на территории края в порядок приведено более десятка мостов.