Не укради: пьяный житель ЕАО вынес из храма епитрахиль и дорогущую книгу о спасении рода человеческого

Ущерб приходу составил почти 18,7 тысячи рублей. Тематическое фото Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель поселка Смидович нарушил одну из десяти Божьих заповедей, за что предстанет перед судом, пока мирским. 30-летний мужчина, влекомый алкоголем, забрался в местный храм и украл из него имущества на приличную сумму. Затем сворованное просто выбросил.

УКРАЛ

Мужчина 24 октября 2021 года сильно выпил и ночью шел по селу. Дорога его лежала мимо храма прихода Покрова Пресвятой Богородицы. Селянин решил: внутри он обязательно найдет что-нибудь ценное, и полез обкрадывать церковь. Окно разбил камнем, путь был открыт.

Внутри обвиняемый хватал все без особого разбору. С собой он вынес 400 рублей наличными, епитрахиль - часть облачения православного священника (3,6 тысячи рублей), Евангелие в цельнометаллическом окладе с росписью эмалью (10,2 тысячи рублей) и крест напрестольный (около 4,4 тысячи рублей). Ущерб оценили почти в 18,7 тысячи рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Утащив церковное имущество, мужчина двинулся дальше. По пути он зачем-то стал разбрасывать вещи. Так, например, Евангелие оказался в траве в районе виадука. Что, кстати, помогло раскрыть кражу - книгу на следующий день заметил прихожанин храма и вернул ее обратно.

- В этот же день подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном и полностью возместил причиненный ущерб. Уголовное дело заведено по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Максимальное наказание по статье - до пяти лет колонии.