Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 ноября 2022 9:14

Не укради: пьяный житель ЕАО вынес из храма епитрахиль и дорогущую книгу о спасении рода человеческого

Жителя ЕАО осудят за кражу из храма прихода Покрова Пресвятой Богородицы
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Ущерб приходу составил почти 18,7 тысячи рублей. Тематическое фото

Ущерб приходу составил почти 18,7 тысячи рублей. Тематическое фото

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель поселка Смидович нарушил одну из десяти Божьих заповедей, за что предстанет перед судом, пока мирским. 30-летний мужчина, влекомый алкоголем, забрался в местный храм и украл из него имущества на приличную сумму. Затем сворованное просто выбросил.

УКРАЛ

Мужчина 24 октября 2021 года сильно выпил и ночью шел по селу. Дорога его лежала мимо храма прихода Покрова Пресвятой Богородицы. Селянин решил: внутри он обязательно найдет что-нибудь ценное, и полез обкрадывать церковь. Окно разбил камнем, путь был открыт.

Внутри обвиняемый хватал все без особого разбору. С собой он вынес 400 рублей наличными, епитрахиль - часть облачения православного священника (3,6 тысячи рублей), Евангелие в цельнометаллическом окладе с росписью эмалью (10,2 тысячи рублей) и крест напрестольный (около 4,4 тысячи рублей). Ущерб оценили почти в 18,7 тысячи рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Утащив церковное имущество, мужчина двинулся дальше. По пути он зачем-то стал разбрасывать вещи. Так, например, Евангелие оказался в траве в районе виадука. Что, кстати, помогло раскрыть кражу - книгу на следующий день заметил прихожанин храма и вернул ее обратно.

- В этот же день подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном и полностью возместил причиненный ущерб. Уголовное дело заведено по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Максимальное наказание по статье - до пяти лет колонии.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ