Скоростные поезда и духи Охотского моря: искусственный интеллект «нарисовал» свое видение фантастической Колымы

Авторы проекта вручили кисти и краски не людям, а искусственному интеллекту. Фото: «Нейроколыма»

Магаданская область сама по себе - удивительный регион, где суровое встречается с прекрасным. Благодаря такому симбиозу Колыма бесчисленное количество раз становилась предметом размышлений великих умов на темы тяжелого прошлого, дорогого настоящего и неопределенного будущего. Фантазии нашли отражение и в современном искусстве. Спойлер: это восхитительно.

Нейросеть нарисовала природу Колымы. Фото: «Нейроколыма»

КРУТО И КРАСИВО

Дизайнеры и художники объединились в проект «Нейроколыма», чтобы показать непредвзятую Магаданскую область. Как они это сделали? Вручили кисти и краски не людям, а искусственному интеллекту.

Маска скорби в прочтении нейросетей. Фото: «Нейроколыма»

Рисующие нейросети с имеющимися знаниями о регионе не ограничены в фантазии. Здесь и скоростной поезд идет через заснеженные сопки, и монстры выглядывают из пучины Охотского моря, и строго взирают красавицы из числа коренных народов.

Монстр Охотского моря от нейросетей. Фото: «Нейроколыма»

Картины созданы нейросетями MidJourney и Dall-e 2 по запросам авторов «Нейроколымы». Как признаются создатели проекта, они вдохновлялись работами известных магаданских художников и использовали тексты других нейроартистов. Это было сделано для получения лучших результатов.

Воительница из числа коренных народов Севера в видении нейросетей. Фото: «Нейроколыма»

- Мы находим эти картины достойными внимания широкой публики. В этой галерее - непредвзятое и неограниченное представление Магаданской области. Местным жителям они помогут взглянуть на себя по-новому, а сторонним наблюдателям - узнать о неизвестном для себя крае. А еще это просто круто и красиво, - написал на своей страничке Дмитрий Максимюк, автор проекта «Нейроколыма».

Жизнь Магадана, как видит ее нейросеть. Фото: «Нейроколыма»

ЧТО ТАМ ЕСТЬ?

Сайт разбит на тематические выставки. Здесь есть подборки того, как искусственный интеллект видит коренные народы Севера, природу Колымы, знаковые места, жизнь и людей Магадана. Нейросети представляют и новую интерпретацию области в виде духов и призраков, а также сеттингов, где показаны фантазии на тему постапокалипсиса, фэнтези и даже аниме. Есть здесь и прочтение искусственным интеллектом Севвостлага.

Севвостлаг в интерпретации нейросетей. Фото: «Нейроколыма»

Всего на сайте проекта представлено восемь выставок, которые содержат 170 работ в различных стилях и жанрах. Описывать все - терять ваше время, лучше не разбрасываться эпитетами, а один раз посмотреть, перейдя по ссылке на сайт «Нейроколыма».

Люди Магадана и как видят их нейросети. Фото: «Нейроколыма»

Кстати, любой желающий может предложить и свое прочтение Колымы, сгенерированное нейросетями. Подробная инструкция есть также на сайте проекта.